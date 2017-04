Educación suprime 400 plazas del Bachillerato Concertado en la provincia

La Conselleria sostiene que el cierre de unidades concertadas afecta al 1,5% el total de alumnos de Bachillerato en la provincia

La Conselleria de Educación ha enviado ya a los centros concertados de la provincia de Alicante la comunicación con las aulas de Primero de Bachillerato que han perdido el concierto para el curso 2017-2018. En total diez unidades que, según avanzó anoche la Ser, pertenecen a colegios de Alicante, Alcoy, Elda y Elche. La medida siembra el desconcierto en las cerca de 400 familias que ven suprimida la plaza en el centro donde estudian sus hijos, muchos desde Educación Infantil, que ahora tendrán que cambiar de centro o, si la dirección correspondiente decide ofertar plazas privadas, pagar entre 400 y 500 euros al mes, según los cálculos Confederación Católica de Padres de Alumnos.

Según Educación, en la provincia de Alicante hay 22.700 estudiantes de Bachillerato y 101 centros concertados. El cierre de aulas en la concertada previsto para el curso que viene afectaría a unos 350 alumnos. Por tanto, el cierre de las aulas concertadas en toda la provincia no afecta a más del 1,5% del alumnado alicantino.

Los colegios afectados en Alicante con el Inmaculada-Jesuitas, que pierde dos de las cuatro aulas que tenía concertadas, el Calasancio que pierde una de las dos, el Altozano que pierde la que tenía, Salesianos, que pierde una de las dos y Maristas, al que el conseller Marzá "premia" y mantiene tres de las cuatro aulas concertadas. En Elche se queda sin el concierto el colegio Aitana (tenía dos aulas) y La Salle de Alcoy y Sagrada Familia de Elda pierde un aula cada uno.

De momento, el Segundo de Bachillerato no se toca, pero el problema llega para todos los alumnos de cuarto de la ESO que deberán renovar matrícula para el curso que viene. Algo que aumenta el recorte de plazas, ya que a la convocatoria podrán optar alumnos que no están en el centro. Otra opción es que los centros opten por renunciar al concierto o implantar un sistema mixto con alumnos concertados y alumnos privados, algo que permite la Conselleria de Educación. Lo que no se pueda hacer es repartir la subvención económica y adaptar las tarifas.

En cuanto a Bachillerato concertado, Educación propone, según una nota hecha pública esta mañana, el mantenimiento de 406 unidades que complementan la oferta de esta etapa de enseñanza no obligatoria, para revertir la masificación de aulas y garantizar los espacios de refuerzo y apoyo de diferentes áreas de conocimiento en institutos públicos. Recordar que el alumnado que pase a 2º de Bachillerato en centros que el próximo curso no contaran con concierto educativo para 1º de Bachillerato tienen asegurada su continuidad en el centro en la unidad concertada que les permite finalizar esta etapa no obligatoria en las mismas condiciones en que empezaron a cursarla.

Respecto a la concertación en la enseñanza no obligatoria, la Ley estatal de conciertos educativos, en vigor desde 1985, no regula los conciertos singulares. Los conciertos singulares son aquellos que se hacen para niveles de enseñanza no obligatoria. El pasado 20 de enero, el pleno del Consell aprobó un decreto que regulaba los conciertos en los niveles no obligatorios. Hay que recordar que este año han finalizado los contratos de los conciertos singulares de FP y Bachillerato. Con la puesta en funcionamiento del decreto, se ha analizado el contexto para contratar los conciertos que realmente sean necesarios a partir del próximo curso 2017-2018, en cuanto a la concertación singular postobligatoria.

En caso de que el número de solicitudes de conciertos singulares sea superior al número de plazas necesarias en una localidad, el decreto de conciertos da preferencia a los centros de acuerdo con los criterios siguientes, ordenados por orden de prioridad: las solicitudes por parte de las antiguas filiales, es decir, las empresas que siempre han estado concertadas históricamente antes de que hubiera un sistema público educativo generalizado; que se atienda a la población desfavorecida; centros con experiencias educativas innovadoras; centros que atiendan a la población en su área de escolarización; centros que hayan contratado profesorado despedido de otros centros por la modificación o supresión del concierto de estos últimos.

Educación sostiene que más allá de los criterios priorizados mencionados anteriormente, prevalece el criterio general marcado por la ley estatal que explicita que las cooperativas educativas tienen prioridad de concertación con respecto a las empresas que no lo son.

Por lo que respecta a la Formación Profesional Básica y los Ciclos Formativos, de las 629 unidades concertadas del actual curso, para el próximo habrá 634 unidades concertadas, 5 más que ahora, debido a la apuesta de la administración educativa por la promoción de la FP Básica.





Valoración de Compromís

Según Compromìs, formación del conseller Vicent Marzà, el actual Consell se encontró al llegar 1000 millones de euros en sobrecostes del PP en construcción de centros, mas 5.000 profesores echados a la calle hasta 2014, también de la concertada y 6 millones de euros de deuda con la enseñan za concertada. "Pese a las protestas de los colegios concertados, este año han tenido 103 docentes más que el curso anterior. Los retrasos que mantenía el PP con ellos también se han pagado".

El PP, en los tres cursos de recortes (del 2012-13 al 2014-15), tras hinchar las ratios máximas de alumnos por clase un 20%, cerró 606 aulas en los colegios públicos. Lo justificó por la caída de la natalidad y la marcha del alumnado inmigrante. Sin embargo, durante este mismo periodo aumentó el total de aulas concertadas en 78 más.

Para el curso actual, cuyo arreglo lo cerró el PP, la concertada ganó 17 unidades y la pública 310, cifra que el tándem Compromís-PSPV aumentó en 68. Este curso y el próximo la pública contará con 823 aulas más. "Si se restan las 606 recortadas, el balance de cinco cursos es de 217 unidades más. Durante este mismo periodo la concertada ha ganado aulas en todos los arreglos salvo el del próximo curso, con lo que su cómputo final es de 93", asegura Compromís.