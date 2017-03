Los orines de perro, las colillas y no reciclar le cuestan al Ayuntamiento 4 millones al año

Medio Ambiente afirma que con ese dinero se podrían limpiar las playas cada tarde, barrer con sopladoras la ciudad dos veces al día y baldear Alicante cada 15 días.

El «coctelero», que no separa residuos y lo tira todo junto al contenedor; la «meninfot» o «la disimulos», que tira papeles, colillas y chicles a la vía pública, algo que jamás haría en el salón de su casa; el «presses» o «el prisas», que saca la basura a mediodía en plena temporada turística a más de 30 grados; y la «charquitos», que ni por asomo recoge los excrementos de su mascota ni mucho menos piensa en llevarse un bote con agua y detergente que echar sobre el orín del can. Éstos son los perfiles sobre los que pivota la nueva campaña ciudadana de limpieza del Ayuntamiento de Alicante, que ha elegido al rapero Arkano para poner música y letra a unas actitudes incívicas que cuestan al año a las arcas de la ciudad casi 4 millones de euros.



Se trata de un cálculo de los técnicos municipales para la iniciativa «Costumbres basura», en la que colabora la empresa de limpieza, UTE Alicante, en un estilo alejado de la agresividad de la primera campaña del tripartito que llevaba por lema «¿Por qué no te la comes con patatas?», alusiva a las cacas de perro. En esta ocasión, el Ayuntamiento pide «pequeños gestos» para conseguir «grandes logros», tal y como destacó ayer durante su presentación el concejal de Medio Ambiente, Víctor Domínguez. El acto se celebró en el Museo de Arte Contemporáneo con la asistencia de colectivos ciudadanos y vecinales. La campaña incluirá charlas en colegios y en centros sociales.



Tanto Domínguez como Isabel Luján, de UTE Alicante, dieron a conocer unas cifras reveladoras del gasto que provocan las malas costumbres de muchos ciudadanos, y lo que se podría hacer con el dinero. Porque recoger las colillas, papeles y chicles de la vía pública cuesta al año al Ayuntamiento más de 180.000 euros, que se podrían destinar, dijeron, a limpiar las playas todas las tardes. Sanear los orines caninos supone un coste de 640.000 euros anuales, que se podrían derivar a barrer con sopladoras la ciudad dos veces al día; y la cifra más elevada, casi tres millones, es lo que se lleva tener que separar la basura que no reciclamos en casa cuando llega a la planta de tratamiento de residuos. Situación que puede agravarse cuando se introduzca el quinto contenedor, el marrón, para materia orgánica, lo que está previsto para este mismo año. Este dinero equivale al baldeo de todo Alicante cada 15 días.



El Ayuntamiento ha contado con Imaginarte Comunicación Creativa para diseñar una campaña en distintos soportes, empezando con cartelería con los personajes que protagonizan las costumbres incívicas, que llevan un círculo amarillo tapándoles la cara, apelando de forma anónima a quien las practica. También se han grabado cuñas de radio a las que ha puesto voz Joan Pera, doblador habitual de Woody Allen. La campaña se completa con cuatro audiovisuales protagonizados por el rapero alicantino Arkano, que recientemente batió el récord mundial de improvisación continuada tras rapear más de 24 horas seguidas en la puerta del Sol de Madrid.



Isabel Luján anunció la puesta en marcha de la web costumbres basura.com, que invitará al ciudadano a ampliar la lista de hábitos a desterrar. La campaña incluirá el reparto de botes con agua y detergente para diluir el orín de los perros. Lucía de la Vega, de Imaginarte, propuso nuevos perfiles a incorporar como el «gotillas», que saca las bolsas de basura goteando; el «casi casi», que deja los desperdicios al pie del contenedor; el «alcalino», que no lleva las pilas al punto limpio, o la «exteriorista», que tira los muebles viejos a la calle.