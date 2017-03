Echávarri: "Me gustaría que no hubiera ningún tránsfuga en el Ayuntamiento"

El alcalde de Alicante, el socialista Gabriel Echávarri, ha asegurado hoy que le gustaría "que no hubiera ningún tránsfuga" en el Ayuntamiento de Alicante, a la vez que ha exigido al PP que evite las "dobles morales", por criticar a Sepulcre (ex de Ciudadanos), quien ha permitido a los populares aprobar los presupuestos en la Diputación de Alicante.

Echávarri ha resaltado esta mañana que en la institución provincial, dirigida por César Sánchez (PP), no se escucha a los populares "los mismos calificativos" hacia el tránsfuga Sepulcre como los que ayer le dedicó el portavoz municipal del PP, Luis Barcala. "No es bueno que haya tránsfugas en ningún sitio", ha recalcado el regidor socialista apenas un día después de que el tripartito de Alicante consiguiera aprobar el presupuesto de 2017 gracias a la abstención de los dos tránsfugas del Ayuntamiento, ante el voto en contra de los dos grupos de la oposición (PP y Ciudadanos).

"Lo he dicho siempre. Son dos personas que están ahí, me gustaría que no hubiese ninguno en el pleno, pero están y tienen que tomar una opción", ha subrayado Echávarri, quien ha tenido una de cal y otra de arena para el PP. Por un lado, ha resaltado la "coherencia de los populares" al votar en contra de las cuentas, ya que presentaron una enmienda a la totalidad, que finalmente fue rechazada. Sin embargo, Echávarri ha añadido que es una "frivolidad" que el PP se quejara ayer de que sólo diez de sus enmiendas parciales fueran aprobadas, cuando en el último gobierno de Sonia Castedo sólo se aceptaron tres propuestas en cuatro años, y todas ellas a UPyD.

Por otro lado, el alcalde también ha criticado la postura de Ciudadanos. "Le pregunté a su portavoz, Yaneth Giraldo, que si le aprobábamos sus 22 enmiendas iba a dejar de votar en contra de los presupuestos. Me dijo que no. Entonces, no presente enmiendas o presente una a la totalidad, es decir, todo lo que consideras que es mejorable, lo puedes enmendar. Si te apruebo todo lo mejorable y aun así es no... Vamos a ser serios", ha reclamado Echávarri.



Desde Guanyar

Por su parte, el portavoz de Guanyar y vicealcalde, Miguel Ángel Pavón, ha asegurado hoy que en el pleno extraordinario celebrado ayer no tenía "asegurado" que se aprobaran los presupuestos municipales. Pavón ha afirmado que no tenía "constancia" de que los dos tránsfugas, Nerea Belmonte y Fernando Sepulcre, fueran a abstenerse, algo que decidieron "en el último momento", y permitieran así sacarlos adelante.

En cambio, Guanyar finalmente cedió, a última hora y tras largas negociaciones, a aprobar tres enmiendas más presentadas por Belmonte y rechazadas en la Comisión de Hacienda del pasado viernes, que eran la condición exigida por la ex de Guanyar para no bloquear las cuentas. Tanto Belmonte como Sepulcre confirmaron al entorno del alcalde el pasado martes, un día antes del pleno, que se abstendrían en el pleno, posibilitando así la aprobación de un presupuesto que necesitaba, al margen de los votos del tripartito, de la abstención de al menos un edil de la oposición.

El vicealcalde ha destacado hoy que las cuentas se aprobaron "con los votos del equipo de Gobierno en bloque". "Es el presupuesto que creemos que esta ciudad necesitaba con unas modificaciones a las que se comprometió el alcalde", ha añadido Pavón, quien ha indicado que, ante la situación de incertidumbre, "no descartaba cualquier otro escenario", como que no se hubiera podido aprobar "con el voto en contra de algún concejal tránsfuga", por lo que "hubiera habido que recurrir a una cuestión de confianza". Eso sí, para Pavón, "al final se hubiera acabado en la aprobación del presupuesto", aunque hubieran tardado más, porque, según ha sentenciado, "la moción de censura es absolutamente imposible".



Menos sueldos para la oposición

Echávarri ha defendido hoy la medida anunciada en el pleno de ayer, de retirar dos dedicaciones exclusivas a la oposición y renunciar por su parte a los dos directores generales a cambio de mejorar la plantilla del área de Urbanismo. "Es un esfuerzo colectivo para que Urbanismo funcione bien", ha añadido.

Por su lado, Pavón ha afirmado que "en parte se lo merecen porque su trabajo brilla por su ausencia en este Ayuntamiento, no me parece mal". En este sentido, el dirigente de Guanyar ha explicado que en el área de Urbanismo hay unas "carencias graves" en materia de personal "reconocidas por el propio alcalde".

Cuestionado ante un cambio de discurso sobre los sueldos respecto a su etapa en la oposición, Pavón ha manifestado que "hay que marcar prioridades y los recursos económicos son limitados".