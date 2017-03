El colectivo LGTB invita al exedil Antonio Sobrino a asociarse tras salir del armario en televisión

No confirma si es pareja del hombre al que quiso conocer porque le atrae.

«Nosotros lo invitamos a que se haga socio del colectivo LGTB tras salir del armario porque defenderemos sus derechos aunque él en los plenos votara en contra de todas nuestras mociones». Con estas palabras se refirió el secretario general de Diversitat, Toño Abad, al sorpresivo anuncio realizado por el exedil popular Antonio Sobrino en un programa de televisión en el que pidió una cita a un cliente habitual de su bar.

Abad animó a que «todo el mundo viva su orientación y su sexualidad sin miedo y con libertad en televisión, en su trabajo o donde sea». «Ojalá más políticos del PP salieran también del armario públicamente», añadió.

Sobrino, que fue concejal del grupo popular en el Ayuntamiento de Alicante entre 2007 y 2011, acudió al programa «First Dates» de Cuatro, en el que dedicó a su amigo frases tan románticas como «La luna son tus ojos», y en su perfil de una red social subió ayer, un día después de la emisión, ésta otra: «el mejor momento de tu vida es cuando no te interesa la vida de nadie y te importa una mierda lo que piensen de tí».

El exedil, que ahora regenta un bar en la avenida de la Constitución, se encontraba ayer en su negocio precisamente junto al amigo con el que salió en "First Dates", Carlos Horrillo, sexólogo y antropólogo, y otras dos amigas. Sobrino no quería hablar en un principio de su vida privada, «que cada uno saque las conclusiones que quiera», dijo. Luego añadió que «no he salido del armario. En la entrevista dije que soy heterosexual, no hay más historia que existe una persona que me gusta y quería conocerlo. Somos muy muy amigos».

A continuación, reiteró que «del armario no salgo porque dije cinco veces que soy hetero. En ningún momento afirmé que fuera gay, sólo que había un tío que me atrae, que me expliquen en qué parte de la entrevista dije que me gustaran los hombres. Soy hetero, sólo me gustan mujeres y no he estado con hombres. Le conocía de tomar café aquí y fui al programa. Ya está».

Por ello, aseguró no entender que sea noticia «que pida conocer a un hombre. Si hubiera ido por una mujer no pasaría nada. ¿Dónde está la igualdad de sexos y la libertad sexual?», señaló el exedil, que afirmó que es «mi vida» y que nada tiene que ver con su etapa política.

Por su parte, su amigo Carlos Horrillos apuntó que en su consulta como sexólogo atiende a muchas personas que quieren salir del armario, «pero una persona sale cuando está dentro y no es su caso. Por la condición del ser humano hay personas que se caen bien, se gustan y se atraen. Esto es lo que ha pasado pero la sociedad lo corrompe todo y se ponen etiquetas donde no se debe. El ser humano siente y es maravilloso. Igual que hay heteros a los que no les gustan todos los hombres o todas las mujeres. No significa nada más».

Horrillos afirmó entender que le llevara a un programa de televisión. «Soy un cliente de su bar y nunca me lo había manifestado. No se atrevía, tenía miedo a expresarlo mal. Piensas que al hacerlo públicamente va a ser más limpio. Pero yo sé que no es gay, para mí es agradable, nada más, sólo expresó su emoción, no hay que etiquetar el hecho de que una persona manifieste lo que siente o su admiración hacia otra», afirmó Horrillos, que sí admitió ser homosexual.

Consultados si son o no pareja, ni lo negaron ni lo afirmaron.

El secretario general de Diversitat, Toño Abad, quiso dar la «enhorabuena» a Sobrino porque aunque el hecho de «salir del armario» ya está «superado» en la mayoría de ámbitos, «tanto en la política como en el deporte cuesta mucho asumir públicamente la orientación sexual cuando se tiene una proyección pública porque todavía existe una homofobia estructural en esos ámbitos».

Por su parte, la sexóloga y terapeuta familiar Laura Cuadrado alabó la «valentía» de Sobrino al dar este paso aunque lo calificó de «bomba» en su ámbito familiar. «Desconozco los detalles pero si no lo había comunicado antes a su familia, especialmente si tiene hijos, y a su círculo más íntimo, el hecho de anunciarlo en televisión es una verdadera bomba», indicó esta experta. «Por un lado creo que es muy valiente al tratarse de un político, ya que no suelen darse este tipo de anuncios en ese ámbito, pero la manera en la que se decide salir del armario también es importante», dijo. «Con esto no quiero decir que no lo haya hecho bien, pero si su familia no estaba avisada me parece una locura», precisó esta sexóloga.

Por su parte, el grupo municipal popular, del que formó parte durante cuatro años, aseguró ayer «no tener nada que decir» sobre la aparición televisiva de Sobrino, que contó parte de su trayectoria política en el programa, aunque no mencionó que está procesado por trocear presuntamente un contrato adjudicado a dedo.