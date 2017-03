Vicente Sala rechaza que Miguel López salga de la cárcel porque «nada le exculpa del crimen»

Los letrados dicen que se mantienen todos los motivos que justificaron su encarcelamiento.

No sólo se mantienen los indicios contra Miguel López, sino que no ha aparecido ninguna prueba que le exculpe del asesinato de su suegra. Éste es uno de los argumentos que han esgrimido ante el juzgado que investiga el crimen de la viuda de Vicente Sala los abogados del hijo de la víctima para solicitar al instructor que mantenga en prisión al sospechoso de la muerte de María del Carmen Martínez. Ayer terminó el plazo para que las partes contestaran al escrito de la defensa de Miguel López reclamando la libertad para su representado. El equipo de abogados de la acusación, entre los que se encuentran los letrados Francisco Ruiz Marco y Luis Corno, se suma a las tesis del fiscal al reclamar que el investigado siga en prisión preventiva.



María del Carmen Martínez murió asesinada la tarde del pasado 9 de diciembre mientras recogía su coche en las instalaciones de Novocar, una empresa de automoción perteneciente al grupo familiar, regentada por el yerno de la víctima y sospechoso del crimen. Miguel López fue detenido como autor material del crimen apenas dos meses después, el 8 de febrero, y dos días más tarde el juez decretó prisión preventiva. Desde entonces permanece en la prisión de Fontcalent para ser juzgado por presuntos delitos de asesinato y tenencia ilícita de armas. El abogado de la defensa, José Antonio García, ha presentado ante el juzgado un escrito reclamando la libertad de su representado, tras retirar otro anterior que tenía ante la Audiencia recurriendo el encarcelamiento de Miguel López. La defensa argumenta la falta de pruebas directas contra el investigado y que toda la investigación se basa en hipótesis y especulaciones policiales. A lo largo de esta semana, las distintas partes han ido respondiendo a la petición del abogado. Tanto el fiscal como la acusación particular de Vicente Sala se han opuesto a la solicitud y ambos reclaman que Miguel López se mantenga en la cárcel hasta el juicio.



Los abogados de la acusación particular consideran que todos los motivos que tuvo en cuenta el magistrado José Luis de la Fuente para encarcelar a Miguel López se mantienen. Por un lado, argumentan que el acusado cuenta con suficientes medios económicos para huir de España y establecerse en otro país, habida cuenta de que se enfrenta a acusaciones por delitos graves por los que podría ser condenado a penas que sumarían 28 años de cárcel. Desde esta parte se argumenta que desde el día de su detención Miguel López está siendo investigado por nuevos delitos, ya que a la acusación de asesinato se añade ahora la de tenencia ilícita de armas.



Los letrados argumentan que los elementos que se tuvieron en cuenta en su día fueron datos obtenidos por la Policía y todos ellos han sido ratificados por los testigos ante el juzgado a lo largo de este mes de declaraciones.



A la hora de cierre de esta edición, este diario no tenía constancia de que las otras dos hijas de la víctima que están personadas como acusación en la causa hubieran presentado escrito alguno en respuesta a la petición del abogado. La tesis de ambas es que el sospechoso encarcelado por estos hechos es inocente y reclama que las diligencias continúen para localizar al verdadero asesino. El fiscal y Vicente Sala han pedido que se las expulse del proceso, pero el juez lo denegó. El recurso de ambos contra su decisión está pendiente de resolver por el magistrado.