El tripartito depende de la tránsfuga Nerea Belmonte para aprobar los presupuestos

La exedil de Guanyar no descarta cambiar su voto para el pleno aunque está molesta con el grupo de Pavón por no aceptar sus enmiendas en Acción Social.

Los presupuestos del Ayuntamiento para 2017 penden de un hilo después de que la oposición en bloque tumbara ayer en primera ronda las cuentas del tripartito por 14 votos a favor, (6 del PSOE, 5 de Guanyar y 3 de Compromís) y 15 en contra (los 8 del PP, 5 de Ciudadanos y dos de los ediles no adscritos). De este hilo, el de los tránsfugas, sobre todo de la exedil de Guanyar, Nerea Belmonte, es del que espera tirar el tripartito para salvar en el pleno del próximo miércoles un presupuesto con unos ingresos previstos de 245,7 millones de euros y unos gastos de 243,8 tras el fiasco de la maratoniana comisión de Hacienda de ayer, que duró más de seis horas. El tripartito aceptó a Belmonte ocho de las enmiendas que presentó por sólo una a Fernando Sepulcre, el otro tránsfuga. Casi tantas como al PP (diez).



Todos los ediles votaron en la comisión (algunos con voto delegado), poniendo de manifiesto el descontento de la oposición con el grupo de gobierno. Un malestar acentuado por el órdago que el jueves lanzó el vicealcalde, Miguel Ángel Pavón, de Guanyar, al alcalde, el socialista Gabriel Echávarri, anunciando que se abstendrían en la votación de sus propios presupuestos si el regidor no se comprometía públicamente en el pleno a destinar los primeros remanentes que haya a Acción Social, sobre todo para restituir los 300.000 euros recortados a ayudas de emergencia social.



Sin embargo, las aguas parecieron volver a su cauce en la comisión ya que Guanyar acabó votando a la primera a favor de los presupuestos. Tras la bronca del jueves entre alcalde y vicealcalde, ayer no tuvieron que verse las caras ya que Echávarri se fue a las Fallas de Valencia. Desde Alcaldía destacaron «la buena sintonía» durante las seis horas de reunión, que agotaron a Belmonte. A su término, la edil tránsfuga se mostraba muy decepcionada «con la falta de voluntad política para sacar esto adelante, por parte de algún grupo de la oposición, como Ciudadanos, y sobre todo, de Guanyar. Es alucinante lo de ellos».



La edil, que fue expulsada de este grupo, considera que tienen una responsabilidad muy importante como parte del tripartito para sacar adelante el presupuesto. Y se mostró muy molesta porque, según relató, si bien el PSOE y Compromís, se mostraron dispuestos a asumir enmiendas de inclusión social desde áreas que gestionan estos grupos como Coordinación de Proyectos, Inmigración o Deportes ,aunque fueran reducidas, no fue así con Guanyar. Explicó que este grupo le vetó todas las enmiendas de las áreas de Acción Social y Cooperación Internacional hasta el punto de rechazarle 7.000 para un plan de empleo de jóvenes con escasos ingresos. «Se han cerrado en banda y han dicho no, y ellos destinan 100.000 euros a parques caninos».



Pese a todo, a la pregunta de si está dispuesta a cambiar el voto para el pleno y al menos abstenerse contestó un «no lo sé», sin descartarlo. Por su parte, el portavoz del tripartito, Natxo Bellido, apeló de nuevo a Ciudadanos, que ha anunciado su voto en contra, para que cambien de postura ante el riesgo de que Alicante pierda inversiones de más de 13 millones de euros para los próximos años de los proyectos europeos Dusi-Las Cigarreras y Smart City de cámaras de tráfico . También está en el aire el bono joven de transporte.



El PP reprochó la falta de diálogo y la división del tripartito, y Cs se reafirmó en su no a las cuentas tras la aceptación de sólo tres de sus enmiendas. El tripartito aceptó en total 22 de las 120 enmiendas presentadas, de ellas 10 del PP; 3 de Cs; 8 de Belmonte y 1 de Sepulcre. La enmienda a la totalidad del PP fracasó con el voto contrario del tripartito y la abstención de los demás ediles.