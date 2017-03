La oposición en bloque tumba en la comisión de Hacienda los presupuestos de Alicante para 2017

Toda la oposición municipal en el Ayuntamiento de Alicante se ha aliado en la maratoniana comisión de Hacienda celebrada esta mañana en el salón de plenos, que ha durado casi seis horas, para tumbar los presupuestos elaborados por el tripartito para 2017. El resultado ha sido de 15 votos en contra (PP, Ciudadanos y los dos ediles tránsfugas) y 14 a favor (PSOE, Guanyar y Compromís, es decir, el tripartito), aunque el resultado no es vinculante ya que puede haber cambios de opinión de aquí hasta el pleno para aprobar las cuentas que se celebrará la próxima semana, en concreto el miércoles.

La comisión ha dejado otra lectura. El cambio de postura de Guanyar, que ha votado a favor del borrador, cerrando filas con el grupo de gobierno, del que forman parte, tras la bronca de ayer entre el alcalde, el socialista Gabriel Echávarri, y el vicealcalde, Miguel Ángel Pavón, de Guanyar, que ayer amenazó con abstenerse en el pleno por el recorte de más de 550.000 euros en Acción Social y Cooperación Internacional, de ellos 300.000 euros para ayudas de emergencia social.

Las espadas quedan en todo lo alto para el pleno, en el que los tránsfugas Nerea Belmonte y Fernando Sepulcre tendrían la llave de la aprobación del presupuesto siempre que cambien de opinión y se abstengan.

El portavoz del grupo popular, Luis Barcala, ha explicado por qué se han opuesto. "Se llega a una comisión como ésta de presupuestos echando la culpa a la oposición si no se aprueban los presupuestos cuando no ha habido diálogo previo de ningún tipo. En octubre se dijo que no se sentarían a hablar con nosotros y se nos rechazan las enmiendas parciales y la total. No nos queda mas que votar en contra".

"Los presupuestos tampoco han convencido a Ciudadanos ni a los ediles no adscritos. Llegábamos hoy con división dentro del tripartito y con amenazas entre ellos de no apoyarse los presupuestos, no podía exigirse a nadie y menos al Partido Popular que apoyáramos unas cuentas en las que ni siquiera el tripartito cree".

"El tripartito recoge hoy en la comisión de Hcienda el fracaso del día a día de la política que ha seguido a la hora de elaborar los presupuestos para Alicante. Es un despropósito que planteen que la responsabilidad de si se aprueban o no es de la oposición. Se equivocan, es del equipo de gobierno que los hace, que es incapaz de sentarse a negociar con la oposición desde el principio. Luego no pueden venir con lamentaciones diciendo que no se aprueban porque la oposición no los apoya. No podemos apoyarlos porque no responden a las necesidades de Alicante y a lo que de verdad importa a los alicantinos", insiste Barcala.

El PP, por su parte, ha perdido la enmienda a la totalidad del presupuesto que presentó con el voto en contra del tripartito, y la abstención de Ciudadanos, Sepulcre y Belmonte.

El tripartito por su parte destaca la buena sintonía del equipo de gobierno durante las seis horas de comisión. De las 120 enmiendas presentadas han sido aprobadas 29. De las 54 que elevó el PP el tripartito acepta diez, de las 22 de Ciudadanos tres, de Nerea Belmonte ocho aprobadas de 29 presentadas aunque antes la tránsfuga retiró nueve, y Sepulcre presentó 15, le han aceptado una y antes retiró ocho.