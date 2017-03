Guanyar incumple un acuerdo de pleno y termina el pipicán de Lo Morant

Será una zona de juegos infantiles y picnic.

Un parque de perros que utilizarán las personas. Lo que en un principio se diseñó como el pipicán del parque Lo Morant será finalmente una zona recreativa de picnic y juegos infantiles para los vecinos del barrio, vallada y con fuentes para los canes, que sin embargo, no podrán acceder a estos «servicios». Es la rocambolesca historia del recinto para perros promovido por la Concejalía de Protección Animal (Guanyar), que el pleno del Ayuntamiento acordó paralizar después de que el PSOE y Compromís respaldaran una declaración institucional que al respecto presentaron PP y Cs, recogiendo la queja de los vecinos.



Sin embargo, los trabajos han continuado y se están concluyendo. Esta misma semana, según denuncia el PP, se han instalado tres de las cuatro puertas que hacían falta para cerrarlo y «está previsto poner las tres fuentes proyectadas para los perros», asegura la portavoz adjunta, Mari Carmen de España. Esto supone un incumplimiento del acuerdo de pleno en un tema en el que el PSOE y Compromís dieron la espalda a sus socios de gobierno de Guanyar, que se quedó solo en la defensa de la infraestructura canina.



Fuentes del grupo municipal socialista indicaron ayer que pedirán información sobre la continuación de las obras del parque canino a la edil de Protección Animal, Marisol Moreno, algo que confunde a los ciudadanos, que están llevando a sus mascotas a utilizar el nuevo recinto pese a no ser para perros. «Se preguntará a nuestros socios por qué se desobedece el acuerdo del pleno, es nuestro talante, dialogar con ellos», explicó el PSOE.



Los vecinos, por su parte, han aceptado de momento la explicación del concejal de Urbanismo, Miguel Ángel Pavón, también de Guanyar, de que tenían que instalarse las puertas del pipicán porque ya estaban pagadas, pese a no estar de acuerdo. «Nos dijeron que si lo desmantelan se va a encarecer más. Nos conformaremos siempre y cuando no entren mascotas y el Ayuntamiento haga propaganda de que es una zona de picnic y recreativa infantil pese a estar vallado. Es su compromiso y esperamos que lo cumplan», dijo la presidenta de la asociación de vecinos Virgen del Remedio, Mari Eva Coloma.



Otra de las condiciones es que se coloquen en la zona carteles informativos y que el tripartito estudie instalar un pipicán en la Vía Parque «donde hay mucho espacio». Desde el grupo popular califican de «disparate y completamente descacharrante» que la edil de Protección Animal incumpla el mandato del pleno para concluir el parque canino de Lo Morant aclarando que su función es para personas. «El tripartito lo ha convertido en el primer pipicán de personas del mundo», dicen.