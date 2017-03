El número de alicantinos fuera de España alcanza un récord histórico

Cerca de 44.300 alicantinos residen actualmente en algún país del extranjero, según los últimos datos del Padrón de Españoles Residentes en el Extranjero, publicado ayer por el Instituto Nacional de Estadística. Se trata de la cifra más alta desde 2009, pese a los leves síntomas de recuperación económica. Sólo en el último año abandonaron la provincia cerca de 5.000 personas, casi las mismas que el año anterior, cuando se marcó un récord de alicantinos que hicieron las maletas.



La búsqueda de mejores oportunidades laborales fruto de la crisis económica se refleja en el elevado número de alicantinos que residen en países como Francia, Alemania o Reino Unido, naciones que en estos años de recesión se han convertido en destino de muchos trabajadores españoles, especialmente jóvenes que aquí no encuentran una salida laboral.



Este fenómeno migratorio también se ha visto alimentado por inmigrantes que, o bien llegaron a la provincia antes de que estallara la crisis económica, o que incluso han nacido en España, y que ahora están retornando a sus países de origen ante la esperanza de lograr allí una estabilidad laboral. Una tendencia a la que ha contribuido la bonanza económica que están viviendo algunos países de Sudamérica.



De hecho, de las 4.993 personas que abandonaron la provincia de Alicante el año pasado para establecerse en otro país, 2.757 son nacidos en el extranjero. Argentina, Colombia y Ecuador son los principales países de Sudamérica en los que se instalan los emigrantes de la provincia.



Para el sociólogo de la Universidad de Alicante, Raúl Ruiz, la crisis y la búsqueda de mejores oportunidades laborales no es la única causa que se esconde detrás de esta creciente tendencia migratoria.



«En realidad podemos hablar de una heterogeneidad de motivos», explica Ruiz. «Vivimos en un mundo cada vez más global y eso se refleja en una creciente movilidad de los trabajadores». Las oportunidades laborales, añade, «ya no se circunscriben únicamente a una escala local. Hay empresas alicantinas que trabajan en el extranjero, por ejemplo en países como Catar y que en un momento dado requieren mano de obra que se marcha desde la provincia».



Este fenómeno, señala el sociólogo, «está provocando que actualmente ya haya colonias de alicantinos en países tan alejados y ajenos a los flujos migratorios tradicionales como China o Nueva Zelanda». En este sentido, Ruiz cree que nos tenemos que acostumbrar a que estas cifras de trabajadores que se marchan de la provincia se mantengan al alza en los próximos años.



A esta globalización de oportunidades laborales está contribuyendo de manera decisiva los cada vez mejores medios de transporte. «Tenemos un aeropuerto muy bien conectado y una mayor interconexión entre países y empresas. Hoy en día es más barato viajar a Londres que sacar un billete del AVE a Galicia», señala Raúl Ruiz.