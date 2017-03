Los empresarios demuestran fuerza y unión para exigir el Corredor Mediterráneo

La convocatoria de la cumbre empresarial del Arco Mediterráneo en Murcia cumplió con creces las expectativas con más de quinientos empresarios unidos para exigir al Gobierno que dé prioridad absoluta al corredor ferroviario. No en vano, los patronos volvieron a recordar que en la franja mediterránea reside la mitad de la población española y se desarrolla el 60% de la actividad portuaria.

La convocatoria de la cumbre empresarial del Arco Mediterráneo en Murcia cumplió con creces las expectativas con más de quinientos empresarios unidos para exigir al Gobierno que dé prioridad absoluta al corredor ferroviario. No en vano, los patronos volvieron a recordar que en la franja mediterránea reside la mitad de la población española y se desarrolla el 60% de la actividad portuaria.

La unión hace la fuerza. Y bien que lo demostraron ayer los 550 empresarios que atendieron la llamada de la Asociación Valenciana de Empresarios y la patronal murciana para escenificar en Murcia el frente común que han formado las empresas de Murcia, Alicante, Valencia, Almería, Castellón y Cataluña para trasladar al Gobierno central que se han acabado los tiempos de promesas y es el tiempo de que el Ministerio de Fomento acabe el Corredor Mediterráneo en doble plataforma para pasajeros y mercancías.

Una infraestructura que tiene como fecha oficial para estar acabada 2025, diez años después de lo previsto, y que ve, además, ve cómo en los últimos meses está siendo superada por otros corredores que reciben inversiones para terminar antes que la conexión ferroviaria entre Algeciras y la frontera francesa, como son los casos del AVE al País Vasco y el túnel entre las estaciones de Chamartín y Atocha, que forma parte del Corredor Central.

Vicente Boluda, presidente de AVE y propietario de la primera naviera española lo dejó claro. «Resulta inconcebible que cinco de las diez principales ciudades españolas como son Barcelona, Valencia, Alicante, Murcia y Málaga no estén todavía conectadas con AVE».

Y lo dijo en Murcia, provincia, junto a Almería, especialmente castigada por el retraso que sufre el corredor, al no tener todavía AVE con Madrid, situación en la que se encuentran también Elche y Orihuela, -Fomento asegura que las obras acabarán a final de año- y con un futuro más que incierto en

su red de cercanías con Alicante. El Ministerio ha construido la plataforma de alta velocidad entre Monforte del Cid y Murcia sobre el trazado antiguo y a partir de San Isidro de Albatera esta vía solapa las cercanías, con lo que murcianos e ilicitanos tendrán que convivir con la misma plataforma, si no hay cambio de planes, para pasajeros, mercancías y cercanías. Vicente Boluda, presidente de AVE, se mostró expresamente gráfico durante el encuentro. «Me parece increíble que hayamos venido en un tren que ha llegado veinte minutos de retraso y en el que no podíamos ni comprar una botella de agua».

El encuentro, celebrado en una jornada complicada por la amenaza de la gota fría que solo un día antes había descargado con fuerza lluvia sobre Alicante, Murcia y Valencia, resultó un éxito porque hasta la capital pimentonera llegaron, entre otros, el presidente de AVE y naviero, Vicente Boluda, la presidenta de la Asociación Murciana de la Empresa Familiar, Marián Cascales, el presidente de la Confederación Regional de Organizaciones Empresariales de Murcia (CROEM), José María Albarracín, el presidente de la Empresa Familiar de Alicante (AEFA) y presidente de la Confederación Empresarial de Alicante (COEPA), Francisco Gómez, además de los presidente de las Cámaras de Comercio de Alicante, Orihuela y Murcia.

También se contó con la presencia, entre otros, del presidente de Mercadona, Juan Roig; el presidente del grupo Puig, Marc Puig; de Agroalimen, Artur Carulla; del Grupo Fuertes, Tomás Fuertes; el presidente de la Universidad Católica de Murcia, José Luis Mendoza; del Grupo Alibérico, García-Carrión (Don Simon), Clemente González; el presidente de Prensa Ibérica, Javier Moll; Cristóbal Navarro (Cepyme), Federico Félix, de Fundación Pro-Ave; el presidente de Bankia, José Ignacio Goirigolzarri, y sus homólogos en Banco Mare Nostrum, Carlos Egea y Cajamar, Eduardo Baamonde, líderes del sector financiero que sumaron a la reivindicación. Todos pesos pesados de la economía española pero que forman parte del Arco Mediterráneo, donde reside la mitad de la población española, y se generan más del 50% de la exportaciones.

Los empresarios exigieron al Ministerio de Fomento que el corredor no se quede en el tercer hilo (carril de carga) diseñado para las mercancías, sino que se les presente un calendario con las inversiones para la doble plataforma. El encuentro de Murcia fue el primero después de que el Ministro de Fomento, Íñigo de la Serna, diera una planificación con fechas del Corredor Mediterráneo.

El presidente de AVE, Vicente Boluda, insistió durante su intervención en que «cómo es posible que el Mediterráneo español, donde está la industria, el turismo, las exportaciones y la mayoría de la población del país, tenga un déficit tan importante de infraestructuras»- Boluda reiteró la necesidad de completar la actual España radial, con la España circular «porque aunque la capital de España sea muy importante, el resto de regiones deben ser atendidas ya que esto supondrá que el conjunto del territorio avance». Boluda subrayó que invertir en el Mediterráneo y apostar por su competitividad supone beneficiar al conjunto de España.

Los empresarios volvieron a insistir en la relevancia estratégica del Corredor Mediterráneo para la economía y la cohesión social del país, ya que los territorios afectados por la construcción de esta infraestructura suponen el 50% de la población española, el 45% del PIB, el 47% del tejido productivo y el 46% del empleo. «El tercer carril es una solución necesaria, aunque provisional, y hasta que no exista la doble plataforma, no tendremos Corredor Mediterráneo», apuntó Albarración, presidente de Croem.



Canal de comunicación

El objetivo principal de estas reuniones (Villena, Tarragona y ayer Murcia) es dar a conocer la plataforma online elcorredormediterraneo.com, que permite al usuario navegar de forma interactiva a través de la primera grabación que se realiza en helicóptero por todo el trazado ferroviario desde la frontera francesa hasta Algeciras por la costa, escogiendo el tramo que más le interesa. Este nuevo canal de comunicación cuenta con producción audiovisual propia, extensiones en las redes sociales y está concebido para concienciar a la población sobre la situación de parálisis que sufren las obras ferroviarias en la cornisa mediterránea, demostrar cómo afecta a su vida cotidiana y hacer un riguroso seguimiento.

El visor de elcorredormediterraneo.com permite comprobar desde una privilegiada vista aérea el grave problema del túnel bajo la A7 entre Castellbisbal y Martorell. El cuello de botella que supone la vía única entre Tarragona y Vandellòs. La necesidad de dar solución al fondo de saco de la estación de Valencia con el túnel pasante, para evitar que todos los trenes de pasajeros y mercancías tengan que seguir a otro destino dando un rodeo. La falta de ancho internacional en Valencia-La Encina-Alicante, que ha de dar continuidad a todo el Corredor Mediterráneo. Los 28 kilómetros de explanación desconectados e inoperativos, en medio de la nada, entre Murcia y Almería y la vía única de ancho ibérico entre Almería y Granada, como destacó José María Albarracín, presidente de la patronal murciana.

No faltaron a la cita empresarios del peso de Tomás Fuertes (El Pozo). «El corredor tiene rentabilidad social, política y económica» o Federico Félix, pionero impulsor de la cruzada. «Madrid es importante pero no es el ombligo del mundo».

Los problemas que provoca el retraso del Corredor Mediterráneo son los mismos en la Comunidad Valenciana, Murcia y Almería, pero la situación tiene sus derivadas en cada provincia. Así, Valencia y Alicante cuentan desde hace ya unos años con una línea de Alta Velocidad para pasajeros que les conecta con Madrid en 90 minutos y 130 minutos, respectivamente. A Murcia y Elche todavía no ha llegado el AVE (Fomento asegura que estará como muy tarde a principios de 2018), y de Almería poco se sabe. De la conexión ferroviaria de Cercanías entre Alicante y Murcia (3 millones de pasajeros al año) todo son promesas incumplidas. La línea no está electrificada, no hay conexión con el aeropuerto de Alicante-Elche (quinta terminal de España que da servicio también a Murcia tras el fiasco del aeropuerto de Corbera), y ahora mismo hay dudas de que la línea acabe modernizándose, al verse solapada por la ejecución de la línea de Alta Velocidad. De Valencia hacia Cataluña la situación está un poco más avanzada y, de hecho, las pruebas entre Valencia y Castellón empiezan este mismo mes.

Además del canal de comunicación, AVE ha puesto en marcha #QuieroCorredor, una campaña de recogida de firmas, que en estos momentos supera las 5.000.