La eliminación de pintadas en las placas franquistas se hará «cuando toque»

La Concejalía de Limpieza, en manos de Guanyar, procederá a eliminar «cuando toque» en el calendario de trabajos pendientes. las pintadas aparecidas en algunas de las placas franquistas que han retornado a las calles de Alicante por orden judicial. Durante el fin de semana han aparecido cubiertas de pintura blanca las dos placas de la plaza División Azul, que se repusieron el viernes en acatamiento del auto de una juez que obliga a ello al tripartito, y el rótulo de la calle Comandante Franco, en el barrio de San Gabriel.



Éstos son algunos de los enclaves alicantinos que han recobrado su rotulación originaria tras la frustrada, por el momento, supresión de elementos franquistas del callejero de Alicante que promovió la Concejalía de Memoria Histórica. En el caso de la plaza División Azul, la primera que recobró su nombre franquista (durante poco más de dos meses se ha denominado De la Igualdad), la placa que estrenó la recuperación del antiguo callejero estaba difícilmente ilegible pero la segunda que se colocó en el otro lado de la plaza es completamente imposible de leer.



Consultado por el estado de las placas el grupo municipal de Guanyar, responsable del área de Limpieza, explicaron que se seguirá el mismo procedimiento que cuando se tiene conocimiento de algún acto vandálico similar en la ciudad por denuncias vecinales o de los medios de comunicación. De hecho, la incidencia ya está entre los trabajos pendientes.



«Se hará cuando llegue la orden de trabajo, cuando toque». Es decir, en ningún caso el Ayuntamiento prevé acelerar la intervención. «No se dará la orden de que se haga antes que cualquier otro servicio previsto. Cuando hay actuaciones de limpieza de grafitis y otros se sigue un orden. No se van a quitar antes que otro grafiti previsto antes. Los técnicos municipales actuarán de acuerdo al calendario del servicio», dijeron desde el grupo, recogiendo la postura del edil de Limpieza, Víctor Domínguez. En cuanto a la calle Antonio Moreno Lancho, que por la Ley de Memoria Histórica había pasado a ser Cecilia Bartolomé Pina, no tiene identificación al retirarse las nuevas placas. Algunas franquistas se rompieron al quitarlas y el tripartito ya ha dicho que no las va a hacer nuevas.



Por otra parte, el Partido Popular de Alicante ha denunciado ante la Fiscalía al político de Compromís Sixto de Toro por un presunto delito de incitación al odio y amenazas después de que publicara el viernes en su muro de una red social: «El PP es nazi. Solo merecéis un tiro en la sien. Todos», en relación a la polémica sobre el retorno de calles franquistas en Alicante. El acusado reiteró estas presuntas amenazas dos días después, asegurando que «ellos (aludiendo a militantes y simpatizantes del Partido Popular) al hoyo».



El presidente del PP provincial, José Císcar, manifestó también en las redes sociales la voluntad de mantenerse firmes ante estas amenazas y ataques verbales y físicos: «Se equivocan si creen que nos van a intimidar», manifestó el líder de los populares alicantinos. De Toro fue candidato de Compromís por Tibi en las elecciones de 2011, pero no fue elegido. En este caso que denuncia el PP se recuerda que no es la primera ocasión que Sixto de Toro es condenado por un delito de injurias. Afirman los populares que la misma persona ya tiene antecedentes por amenazas e injurias a un concejal de UPyD en 2015 por defender el festejo del Toro de la Vega, al que amenazó con «partirle la cara».