Más de 500 empresarios reclaman en Murcia el Corredor Mediterráneo

Con 20 minutos de retraso y sin agua. El presidente de la Asociación Valenciana de Empresarios, Vicente Boluda, ha optado esta mañana por la fina ironía para demostrar en qué situación se encuentra la ejecución del tan deseado Corredor Mediterráneo, al denunciar, con una sonrisa, que el tren que les traía desde València ha llegado 20 minutos tarde y sin agua. Con esta frase ha comenzado el encuentro que 500 empresarios de la Comunidad Valenciana, Almería y Cataluña protagonizan para exigir al Gobierno una rápida ejecución de las obras.

Boluda, acompañado por José María Albarracín, presidente de la patronal de Murcia, y Mariam Cascales, presidenta de la Empresa Familiar de Murcia, ha recordado que el eje ferroviario debería estar completo en 2015 y los últimos mensajes del Gobierno indican que el tercer carril para carga no estará hasta 2019, algo de lo que recelan los empresarios. Al encuentro de Murcia han acudido representantes de la patronal del peso de Tomás Fuertes, presidente del grupo El Pozo, Juan Roig, presidente de Mercadona, Vicente Boluda, presidente del grupo naviero Boluda y, entre otros, los alicantinos Antonio Arias, consejero delegado del grupo Vectalia, Adolfo Utor, presidente de la naviera Baleària, y los presidentes de Coepa, Francisco Sánchez y de la Cámara de Comercio, Juan Bautista Riera.

El acto consiste en la emisión de un vídeo en el que se muestra el nivel de ejecución de las obras para, a continuación, dar paso a una mesa redonda en la que se hablará de la importancia del Corredor. Esta es la tercera cita tras los encuentros de Villena y Tarragona y se cerrará el próximo abril en Almería. "Confiamos en la voluntad política del Gobierno pero está claro que para que se realicen las obras hace falta presupuesto y ya llevamos dos años de retraso, esperamos que en dos meses nuestro mensaje sea diferente", ha manifestado Boluda.

Por su parte José María Albarracín, también ha querido tirar de ironía y ha dicho "ya veremos como llegamos a Almería porque ahí si que no llega ni el tren".



La llegada del AVE a Murcia para finales de 2017

Según las previsiones del Ministerio de Fomento el Ave llegará a Murcia en 2017, lo que pone una vez más de manifiesto las diferencias entre una España radial plenamente desarrollada y otra circular que no acaba de arrancar. Más aún cuando la pasada semana, el ministro Íñigo de la Serna retrasó hasta el último trimestre de 2019 la operatividad del tramo entre Murcia y la frontera francesa en fase de pruebas.

Murcia seguirá desconectada de Europa porque aún no se ha desatado el nudo de La Encina, el tercer carril entre Valencia y Castellón no ha entrado en funcionamiento y la variante Tarragona Vandellós sigue sin completarse. Será más rápido llegar a Barcelona con escala en Madrid que hacerlo por el trazado que discurre por el Mediterráneo, 400 kilómetros más corto.

La conexión AVE entre Murcia y el Corredor no es ni mucho menos la única actuación pendiente en la región. Es necesaria una vía de ancho internacional para mercancías que permita la crucial conexión de la industria y la agricultura murciana, la huerta de Europa, con el resto del continente. Además, falta por definir la conexión directa de Cartagena y su puerto, el cuarto del país en tráfico de mercancías, con el Corredor Mediterráneo. Está previsto que esta conexión, que sumará la del futuro puerto de El Gorguel, se realice en doble plataforma de ancho internacional y sin necesidad de pasar por Murcia.

Los problemas que provoca el retraso del Corredor Mediterráneo son los mismos en la Comunidad Valenciana, Murcia y Almería, pero la situación tiene sus derivadas en cada provincia. Así, Valencia y Alicante cuentan desde hace ya unos años con una línea de Alta Velocidad para pasajeros que les conecta con Madrid en 90 minutos y 130 minutos, respectivamente. A Murcia y Elche todavía no ha llegado el AVE (Fomento asegura que estará como muy tarde a principios de 2018), y de Almería poco se sabe. De la conexión ferroviaria de Cercanía entre Alicante y Murcia (3 millones de pasajeros al año) todo son promesas incumplidas. La línea no está electrificada, no hay conexión con el aeropuerto de Alicante-Elche (quinta terminal de España que da servicio también a Murcia tras el fiasco del aeropuerto de Corbera), y ahora mismo hay dudas de que la línea acabe modernizándose, al verse solapada por la ejecución de la línea de Alta Velocidad. De Valencia hacia Cataluña la situación está un poco más avanzada y, de hecho, las pruebas entre Valencia y Castellón empiezan este mismo mes.

El Ministerio de Fomento no prevé, sin embargo, que el Corredor Mediterráneo esté complemente operativo hasta 2025 en un eje que, sumando a Cataluña y Andalucía al completo aporta el 50% de la población española, el 45% del PIB, el 47% del tejido productivo, el 46% del empleo, el 51% de la exportaciones y que unido ocupa el 7 puesto de Europa en generación de PIB.

La Comunidad Valenciana, Murcia y Almería comparten también la A-7, la gran autovía del Mediterráneo por la que se canaliza el movimiento de las exportaciones, sobre todo la hortofrutícola, y es que el camión garantiza que las mercancías lleguen en 24 horas los mercados europeos sin romper la cadena de frío. Según los datos que manejan los empresarios ligados a Feermed, se necesitarían 5.000 trenes al año para mover esta carga.