El PP de Alicante lleva a Fiscalía a un político de Compromís por incitación al odio por las calles franquistas

El Partido Popular de Alicante ha denunciado ante la Fiscalía al político de Compromís Sixto de Toro por un presunto delito de incitación al odio y amenazas después de que esta persona publicara el viernes en su muro de Facebook: "El PP es nazi. Solo merecéis un tiro en la sien. Todos", en relación a la polémica sobre las de las calles en Alicante. El acusado reiteró estas presuntas amenazas dos días después, asegurando que "ellos (aludiendo a militantes y simpatizantes del Partido Popular) al hoyo".

El presidente del PP en la provincia, José Císcar, manifestó en una red social la voluntad de mantenerse firmes ante estas amenazas y ataques verbales y físicos: "Se equivocan si creen que nos van a intimidar", manifestó el líder de los populares alicantinos. Acompaña su mensaje con una captura del mensaje de Sixto de Toro y otro con las pintadas aparecidas el sábado por la noche en la sede de la formación en Santa Pola, apenas 24 horas después de que se inaugurase el local. De Toro fue candidato de Compromís por Tibi en las elecciones de 2011, pero no fue elegido.

En este caso que denuncia el Partido Popular se recuerda que no es la primera ocasión que Sixto de Toro es condenado por un delito de injurias. Ya tiene antecedentes por amenazas e injurias a un concejal de UPyD en 2015 por defender el festejo del Toro de la Vega, al que amenazó con "partirle la cara". No solo eso, sino que dos días después, ante la presentación de otra denuncia, insistió en que "los jueces fachas me sudan la polla".

El vicesecretario general de Política y Organización del PP provincial, Rafael Candela, manifiesta su "repudia" ante esta forma de actuar de la formación nacionalista: "Compromís son cada vez más radicales contra el Partido Popular ante la movilización social y política contra su forma despótica de entender el poder". Los populares reclaman una condena sin paliativos de estas palabras proferidas en redes sociales.

"Frente a la coacción y amenaza, el Partido Popular utilizará todos los medios democráticos y legales a su alcance para evitar estas actitudes", aseguró el responsable popular, "y continuará su denuncia pública sobre las políticas irresponsables de Compromís en todas las instituciones que gestione sin que nadie nos amedrente".

El Partido Popular manifiesta que "cualquier expresión mal utilizada e interpretada por parte de radicales puede prender la mecha del odio con consecuencias imprevisibles".