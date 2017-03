Autobuses sin pasaje

Los usuarios los confunden con el bus turístico.

Dan la vuelta a Alicante en poco más de media hora pero van vacíos. Los autobuses de las líneas circulares 14A y 14B, que funcionan sólo los jueves y sábados, días de mercadillo, apenas recogen pasajeros en el recorrido y los conductores se aburren: casi nadie les da el alto en las paradas y quienes lo hacen, en su mayoría lo hacen confundidos, para preguntar por una parada o por otra línea. Hay veces que el chófer abre la puerta y le explica al viajero por dónde va a pasar por si le viene bien subir. Son los autobuses circulares que la Concejalía de Movilidad puso en marcha el pasado diciembre con escaso eco hasta ahora pese a que esta fórmula es un clásico en Madrid desde hace décadas y funciona muy bien, por ejemplo, en Elche.

«Son poco conocidos, quizá los han publicitado poco», explica uno de los conductores, que aseguraba que suelen coger los autobuses circulares una media de «entre 20 y 40 personas» a lo largo de toda una mañana, y algo más por la tarde. Sin embargo, sólo una pasajera se subió al 14A a lo largo de todo un trayecto y cuando éste ya languidecía, en una de las últimas paradas. Fue en la avenida de Dénia, a su regreso de una vuelta por Alicante que el transporte público completó en poco más de media hora frente a los 50 minutos que, según los conductores, debe durar el recorrido.

Según confesó la viajera, Carmen Amérigo, que se subió en la parada frente a Jesuitas, por donde reside, es la primera vez que subía a este autobús, cuya existencia acababa de conocer en la parada. «Me parece muy bien porque en mi caso cogía un autobús que me obligaba a subir y bajar andando la Rambla».

Cuando la Mesa del Transporte acordó la creación de las dos líneas circulares, el edil de Movilidad, Fernando Marcos, indicó que nacían con el objetivo de «mejorar la movilidad entre los barrios sin atravesar el centro neurálgico de la ciudad (Alfonso el Sabio) y recortar el tiempo que se tarda en realizar los trayectos». De hecho, pasan junto al Hospital, la playa, dos centros comerciales, la estación de autobuses, numerosos colegios...

Ambas líneas son vertebradoras ya que salen de la plaza del Mar y recorren la Gran Vía aproximándose a barrios como La Florida, los PAUs de San Blas, la Zona Norte o el Pla. La 14A pasa por Conde de Vallellano, Loring, Oscar Esplá, Catedrático Soler, Alcalde Lorenzo Carbonell, Gran Vía, Avenida de Dénia, Jovellanos, Juan Bautista Lafora, Plaza del Mar , y la 14B en sentido inverso por Juan Bautista Lafora, Jovellanos, Avenida de Denia, Gran Vía, Alcalde Lorenzo Carbonell, Catedrático Soler, Oscar Esplá, Loring, Conde de Vallellano, y Plaza del Mar, sitio de cabecera.

Pero algo falla si van vacíos. Puede ser que al funcionar sólo jueves y sábado no creen el hábito, pero los conductores opinan que, por el contrario, los días de mercadillo pueden acercar a muchos alicantinos sobre todo al de Teulada. El problema está, consideran, en una escasa promoción por parte del Ayuntamiento. Como ejemplo ponen la campaña que se hizo para dar a conocer los autobuses 16 y 17, entre la avenida de Alcoy y los barrios de la Zona Norte con el mercadillo de Teulada: los primeros días los pasajeros subían gratis.

Sólo en Hogueras, cuando funcionó de forma experimental, tuvo cierto éxito entre los pasajeros alicantinos la línea circular. El Ayuntamiento y Vectalia, empresa concesionaria del transporte público en Alicante, la pusieron en marcha entre el 18 de junio y el 25 de junio para evitar que se cogiera el coche durante las fiestas, potenciando de paso el transporte público.

Ahora que son líneas fijas, aunque sea dos días a la semana, los pasajeros no saben que están. En la parada de plaza del Mar muchos preguntan al conductor pero pocos suben: en realidad esperan a otros autobuses. En los comercios próximos tampoco conocen la existencia del nuevo bus. «Son completamente desconocidos para la gente. En mi caso, me enteré hace unos días de que hay dos nuevos autobuses circulares que sólo funcionan jueves y sábados», explicaron en un establecimiento.

Por este diario averiguó la existencia de las líneas 14A y 14B Benedicta González, vecina de Rocafel. «Los he visto parados pero no sabía que daban toda la vuelta», dijo mientras miraba un autobús estacionado de la línea 14B con una sola pasajera en su interior. Otra usuaria, Paz García, tampoco sabía de la existencia de este servicio, que confundió con el Turibús, el autobús turístico que para en la plaza del Mar. Las dos líneas circulan entre las 7 y las 22.30 horas jueves y sábados no festivos, con un intervalo de paso de 25 minutos.



Campaña del Ayuntamiento

Precisamente para dar a conocer a los alicantinos estas líneas así como la nocturna 03N, ante su escaso éxito, el Ayuntamiento va a poner en marcha una campaña informativa con el reparto de folletos los fines de semana en varios puntos de la ciudad y en las propias líneas con los lemas «Recorre tu ciudad barrio a barrio» y «Disfruta de la noche con la línea 03N».