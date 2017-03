El tripartito modifica el PGOU para que en Rabasa no haya un macrocentro

El equipo de gobierno del Ayuntamiento de Alicante modificará el Plan General de Ordenación Urbana para que en Rabasa no se instale un macrocentro comercial, que venía aparejado a Ikea en el desistido proyecto de Alicante Avanza. Un cambio de planeamiento que viene a revertir la modificación puntual número 31 del Plan General, que el Ayuntamiento aprobó en la época en que gobernaba el alcalde del PP Luis Díaz Alperi «para que en Rabasa hubiera un nuevo macrocentro comercial», como señaló ayer el edil de Urbanismo, Miguel Ángel Pavón.



Esta modificación del ordenamiento se somete ahora a información pública durante 45 días. «Se trata del siguiente paso en la tramitación de la modificación tras aprobarse el informe ambiental y territorial estratégico favorable, del que se dio cuenta al pleno el 23 de febrero. Esperamos poder aprobar tanto la resolución de las alegaciones que puedan presentarse como la propia modificación de forma definitiva en el pleno de junio», añadió el vicealcalde.



Según explicaron desde el área municipal de Comercio, esta modificación impide la instalación en Alicante de nuevos hipermercados, motor de los macrocentros comerciales, a no ser que se vuelva a modificar de nuevo el Plan General. «Sólo se podrían poner en los sitios donde ya están. Si uno cierra puede reabrir pero no se puede instalar un nuevo macrocentro en ningún otro sitio».



Las mismas fuentes precisaron que «lo que realmente se prohíbe son los hipermercados pero todo el mundo sabe que un centro comercial no funciona sin un híper. Es el motivo de que Panoramis nunca haya terminado de arrancar. Son los verdaderos motores, por eso funciona ahora la zona comercial de Vistahermosa, porque allí se ha instalado un hipermercado», aseguraron.



La modificación también abre la puerta a que se puedan instalar en el centro de Alicante grandes comercios especializados. «Se permiten en el área central coincidiendo más o menos con la zona comprendida entre Benito Pérez Galdós, Óscar Esplá y la Rambla, es decir, la Zona de Gran Afluencia Turística», aprobada por el Consejo Local de Comercio. «A ver si tenemos la suerte de que alguna firma venga al cine Ideal porque el planeamiento ya no pone cortapisas a la instalación de una gran superficie especializada en el centro de Alicante. Es lo que se pretende. En Madrid ha funcionado en zonas como la Gran Vía, que desde entonces está a tope. Además es la tendencia de estas cadenas: volver al centro de las ciudades».



Desde Comercio no descartaron una tienda de Ikea en el centro, «no con el formato actual de 35.000 metros cuadrados, sino más pequeña, a no ser que alguien compre veinte edificios. La medida está enfocada a las grandes tiendas de comercio especializado», reiteraron las fuentes.



Sobre ello, Pavón dijo que «la apuesta por una redistribución uniforme del comercio en la trama urbana existente favorecería la rehabilitación y el mantenimiento de los edificios catalogados, a los que se podría dotar de un uso que evitara su deterioro y, además, supondría la puesta en el mercado de muchos locales vacíos que actualmente suponen un impacto negativo para la imagen urbana».