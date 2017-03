Los institutos aseguran que los alumnos más desfavorecidos quedan fuera del plan de libros gratuitos

Educación prepara cambios en la normativa para evitar que se repita el problema

Los directores de los institutos de Secundaria de la provincia han constatado que 5.000 alumnos desfavorecidos social y económicamente se han quedado fuera este curso del primer banco de libros gratuitos puesto en macha por la Conselleria de Educación en los centros escolares. Entre las causas, que no se apuntaron en el programa al no poder entregar los libros del año anterior por no haber podido comprarlos. Este curso, estos alumnos han funcionado con fotocopias y libros prestados.

La filosofía que presidió la creación del banco de libros reside, precisamente, en evitar el coste de los textos a las familias en general pero, principalmente, a las que no disponen de recursos económicos. Educación, a instancias de los directores de los institutos, introducirá cambios en la normativa, para evitar que vuelva a producirse este problema.

De entrada, los responsables educativos han fijado una serie de reuniones periódicas con los representantes de los directores para ir puliendo unas instrucciones que los institutos confían en que estén ultimadas este mismo mes. «Necesitamos disponer de unos plazos más acordes para que se inscriban las familias en el programa», según subraya el presidente de la asociación de directores de Secundaria (AdiesPV) ,provincial y autonómico, Toni González Picornell .



Precipitación

Al margen de que el año pasado todo el proceso adoleció de precipitación, -a juicio tanto de los directores como de los representantes de los padres de alumnos-, puesto que la normativa de funcionamiento del programa se publicó una vez terminado el curso, el hecho de que las familias no entregaran la totalidad de los libros también influyó negativamente a la hora de proceder al reparto posterior.

González Picornell añade que los centros no contaron con lotes completos para todos, que en muchos casos las familias entregaron sólo entre un 30% y un 40% de los ejemplares, y que tampoco la financiación de la conselleria para la reposición de los textos que faltaban fue suficiente en todos los casos, como publicó este diario.

La comisión de directores y responsables educativos creada este curso para hacer un seguimiento más pormenorizado de la casuística aparejada a este programa, ha llevado ya a Educación a señalar la conveniencia de exigir el 100% de los textos de cada alumno que participe del banco de libros.

Tal y como se ha expuesto en las reuniones mantenidas hasta el momento, en la que participa una representante de los directores que informa puntualmente al presidente del colectivo, las familias que repitan tendrán que volver a confirmar su permanencia en el banco de libros de su centro, y estarán obligadas a entregar todos los textos que están usando sus hijos este curso para poder participar.

Desde los centros insisten a su vez en la urgencia de disponer a tiempo de los cambios que se introduzcan en la normativa, para tener la oportunidad de «llegar e incluso de ayudar a las familias que tienen más dificultades, y poder integrar a sus hijos en el banco de libros», expone Picornell.

Los directores de los institutos de Secundaria han pedido además a la Conselleria de Educación, que abra otro plazo extraordinario posterior para las peticines, a modo de segunda fase, «para poder incluir todas las matrículas sobrevenidas, y para asegurarnos también de que los que no entran en el banco de libros es porque así lo han decidido, y no porque se queden fuera a consecuencia de no llegar a los trámites», concluye el representante del colectivo de los directores.