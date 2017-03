Echávarri llama «mentiroso» a Barcala y afirma que una persona sin palabra no puede ser alcalde

Bellido habla de los populares como «los de la camisa azul» y asegura que no presentan una «puñetera propuesta».

El alcalde de Alicante, el socialista Gabriel Echávarri, calificó ayer de «mentiroso» y de «persona sin palabra» al portavoz del grupo municipal popular en el Ayuntamiento, Luis Barcala, tras estallar públicamente al ser preguntado por la posibilidad de que los tribunales puedan bloquear el presupuesto de 2017, en plena paralización del cambio de calles franquistas, cuyas placas tendrá que reponer el tripartito por mandato judicial.

El PP registró este lunes un recurso de reposición por el acortamiento de seis a tres días del plazo para presentar enmiendas a las cuentas, paso previo a un contencioso administrativo, como los que ya planteó por las calles franquistas o por no recibir la documentación solicitada al tripartito. En la página 2 del recurso se reconoce que el PP «dispuso de los presupuestos el pasado lunes 27 de febrero al mediodía cuando le fueron entregados personalmente en Alcaldía».

Echávarri dijo ayer que le dio los presupuestos al portavoz del grupo popular, Luis Barcala, cinco días antes de lo que correspondía, «pero fui de buena fe y no le pedí un recibo. Una persona sin palabra y que, además, engaña reiteradamente es complicado que pueda ostentar la portavocía del PP», prosiguió el regidor, quien añadió que «un mentiroso no puede ser alcalde de la ciudad de Alicante; que se vaya olvidando porque la gente le pasará factura».

El regidor aseveró que sería una «irresponsabilidad absoluta» de los populares llevar el presupuesto al juzgado. Echávarri desveló que ha solicitado un informe de los años en que el PP acortó los plazos de enmiendas, por urgencia, cuando gobernaban Alicante, que fueron «muchas veces». «Si los hemos presentado tarde y tenemos prisa es por su única responsabilidad (la del PP) porque estamos intervenidos y tenemos que enviar los documentos a Madrid», ya que se necesita el visto bueno del Ministerio de Hacienda. «Si no estuviéramos intervenidos, no hubiéramos recortado los plazos, como sí lo recortaban ellos». «Aún así quieren judicializarlo, quieren tumbarlo, porque es un presupuesto que da progreso a la ciudad. No lo quieren. Quieren que todo vaya mal para convertirse ellos mismos en salvadores. Es la política que tienen».

El alcalde manifestó su enfado con los populares tras anunciar, por segundo día, la firma del decreto para la reposición de las placas de calles franquistas, tal y como le exigía el edil de Estadística, Daniel Simón, de Guanyar, al regidor socialista. Ayer sí lo rubricó, a última hora de la mañana «por mandato judicial» tras admitir que se había equivocado al pensar que tenían dos meses para cambiar las placas. «Al ser un auto, debía ejecutarse el mismo día en que salió. Por tanto, llevamos mucho retraso».

Echávarri admitió que el siguiente paso podía ser el apercibimiento judicial. «Si decíamos que queríamos cambiar el gobierno para no ocupar portadas por escándalos judiciales, el que aperciban al alcalde sería un escándalo judicial, que no voy a permitir que esta ciudad acepte».

El alcalde explicó que pidió un informe a los servicios jurídicos municipales sobre los pasos a dar, y aunque se consideraba la posibilidad de seguir con el proceso, se reconocía que en ese caso podían producirse apercibimientos legales al alcalde y al concejal de Estadística, responsable de las placas. Finalmente, Echávarri optó por la recomendación de ejecutar el auto de forma inmediata al ser «la menos arriesgada jurídicamente», ya que evita que la juez señale un plazo expreso para su cumplimiento o emita apercibimiento legal.

También el portavoz del tripartito, Natxo Bellido, de Compromís, se despachó ayer con Barcala y sus compañeros del PP, a los que acusó de ser los herederos del tardofranquismo y de no haber subido los peldaños de la escalera de la democracia por llevar al juzgado el proceso de cambio de nombre de calles franquistas en aplicación de la ley de la Memoria Histórica. «Los de la camisa azul serán los únicos contentos. El PP quiere hacerse capitán de esa minoría que pretende que esas placas nos sigan recordando a una etapa que no puede ocupar un sitio destacado en Alicante». Añadió que los populares hacen política en los juzgados. «En dos años de legislatura no han hecho ni una puñetera propuesta».

Por su parte, el portavoz popular, Luis Barcala, se limitó a responder en nombre del grupo popular que «sus palabras les definen».