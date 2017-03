El temporal de viento deja rachas de 60 km/h en Alicante pero remite esta tarde

La Agencia Estatal de Meteorología mantiene hasta las 18 horas de hoy la alerta amarilla por vientos fuertes que ya ha dejado rachas de hasta 60 kilómetros por hora en varios municipios de las Marinas. En Callosa d´Ensarriá se han marcado los 62 kilómetros, en Benidorm 54 km y en Agres 55 km/hora. En la ciudad de Alicante la racha más fuerte hasta el momento se ha registrado en el observatorio del Instituto Miguel Hernández, donde se han llegado a medir los 48 km/hora.

No se han registrado incidentes y los vuelos operan con normalidad en el aeropuerto de Alicante-Elche. Para mañana no hay ninguna alerta y se espera una semana muy tranquila con máximas de hasta 25 grados que anticipan la primavera. No obstante, el climatólogo Jorge Olcina advierte de que todavía "es pronto para guardar la ropa de abrigo porque marzo va a estar marcado por cambios bruscos en el tiempo. Esta semana hará calor pero la semana volverán a bajar las temperaturas. No como en enero, por supuesto, pero que nadie piense que ha llegado ya el verano. Tendremos todavía que abrigarnos". De momento, hoy, sin embargo, sopla viento de poniente.

Nueve comunidades siguen hoy en alerta naranja o amarilla por riesgo de aludes, fuerte oleaje y por rachas de viento que alcanzarán los 100 kilómetros por hora en zonas de Cataluña, Aragón y Comunidad Valenciana, informa la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) en su página web.

En la Comunidad Valenciana hay aviso naranja en la provincia de Castellón por viento del noroeste que alcanzará los 100 km/h, y alerta amarilla en Alicante por viento que llegará a los 70 kilómetro en zonas del interior y del litoral sur.

La Aemet avisa de que con la alerta naranja existe un riesgo meteorológico importante, fenómenos meteorológicos no habituales y con cierto grado de peligro para las actividades usuales, y con la amarilla no existe riesgo meteorológico para la población en general, aunque sí para alguna actividad concreta.