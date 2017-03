El PP exige que el interventor certifique que el viaje a Göteborg solo costó 54.384 euros

Contratación (Compromís) pide a Nuevas Tecnologías (Guanyar) que elimine el documento.

El PP considera «imprescindible que el interventor certifique que solo hay una factura de 54.384 euros girada por una empresa de viajes y solo una factura se ha pagado» por el viaje a Göteborg realizado en abril del pasado año para promocionar las Hogueras en Suecia, en el que el Ayuntamiento de Alicante se comprometió a pagar 54.384 euros por los gastos de vuelos de ida y vuelta y el alojamiento en el hotel de 103 personas.

El hecho de que en el Portal de Transparencia del propio Ayuntamiento hayan aparecido como formalizados dos contratos por un importe que es el doble de lo anunciado, 108.768 euros, lo que Turismo y Hacienda garantizan que es un error, y que ésta sea la documentación que se ha trasladado al Tribunal de Cuentas lleva al portavoz popular, Luis Barcala, a considerar que «no nos sirven meras explicaciones ni nos sirve que entre Turismo, Contratación y Hacienda se echen la culpa unos a otros. La información pública dice otra cosa y al Tribunal de Cuentas se le ha dicho que han pagado 108.000 euros en dos facturas, así que si eso no es cierto, que se dejen de quitarse el muerto de encima y pongan las pruebas sobre la mesa y resuelvan este tema inmediatamente».

Ayer seguía apareciendo en el Portal de Transparencia del Ayuntamiento los dos contratos formalizados, así como la cifra de 108.768 euros, pese a que Turismo (PSOE) ya había comunicado por escrito el día anterior, y ayer mismo verbalmente, a Contratación (Compromís) que se había producido un error y había que eliminar uno de los documentos y dejar en 54.384 euros lo pagado. En la eliminación del error tendrá que intervenir la tercera pata del tripartito, Guanyar, ya que de esta formación política depende retirar los documentos.

«Desde Contratación hemos pedido a Nuevas Tecnologías que lo cambien y es una cuestión de trámite que se elimine. Se debe hacer cuanto antes, pero hay que seguir un orden», aseguró ayer por la tarde Natxo Bellido, quien considera suficientemente probado que se ha producido en esta cuestión «un error material que nos puede pasar a todos, aunque intentamos que los errores sean los menos posibles» y descarta que sea necesario que el interventor realice una certificación como demanda el PP. «Lo ha explicado una persona que es alta funcionaria de Intervención y vale lo mismo como si lo hubiera hecho el interventor».

El gerente del Patronato de Turismo, Agustín Grau, fue ayer quien concretó cómo y en qué punto de la tramitación se produjo el error. «Una funcionaria subió el contrato correcto y unos meses más tarde una segunda trabajadora subió de nuevo el contrato, pero se equivocó en el precio de licitación y puso el de adjudicación. El programa es de hace un año, complejo, otros departamentos han advertido errores, nosotros comunicamos que había un error y para sorpresa de todos no se solventó». Fuentes municipales señalaron que el alcalde, Gabriel Echávarri, se desplazó ayer hasta el Patronato de Turismo para hablar con la trabajadora a la que se atribuye el error, que estaba muy afectada, y asegurarle que no le pasará nada porque se trata de un error.

Sin embargo, desde Ciudadanos se mira con suspicacia todo lo relacionado con los pagos por el viaje a Göteborg porque «falta transparencia. Hace más de dos meses pedimos la documentación de los gastos en los que se incurrió en ese viaje y a día de hoy seguimos sin recibirlos», apuntó la portavoz del grupo municipal, Yaneth Giraldo, que remitió la petición de documentación del edil Vicente Buades a finales de enero.

Por su parte, la edil tránsfuga Nerea Belmonte (exGuanyar) considera que «hay información que no cuadra, por lo que hay que aclarar esto lo antes posible porque el dinero es de la ciudadanía. Me parecen increíbles las acusaciones entre las concejalías y que se paralice una administración porque no se haya comunicado por escrito. Hay una evidente descoordinación entre las concejales de distintos partidos. Si hay un error, hay que subsanarlo cuanto antes». El también tránsfuga Fernando Sepulcre (exC's) opina que «debo pensar que es un error. No me cabe pensar que haya un dinero desviado hacia otro lado». Al cierre de esta información no se pudo lograr la opinión de Guanyar pese a los intentos realizados.

La empresa adjudicataria de la contratación de los billetes de vuelo a Göteborg así como del alojamiento de 103 personas, Nuestro Pequeño Mundo Viajes, SL, señalaba ayer -después de que el día anterior afirmara no poder confirmar si el pago había sido de 54.000 o 108.000 euros por estar el director de la oficina de viaje- que «solo hay un contrato y el pago fue de 54.384 euros». Manuel Fernández Cañadas, director gerente, se mostró sorprendido y molesto por el error, «que ha sido gordo», del Ayuntamiento por entender que perjudica a la imagen de la empresa. «Vamos a pedir a Turismo que saque una nota aclaratoria y explique bien cómo se ha hecho todo», y añadió estar «tranquilo porque nosotros lo hemos hecho todos correcto, pero hay quien puede pensar: ¿Es amigo de alguien? Y no es así».