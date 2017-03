La Policía descarta que el asesino de la viuda de Sala sea alguien de baja estatura

El informe definifivo de balística confirma que se usó un arma antigua.

El asesino de María del Carmen Martínez, la viuda del expresidente de la CAM Vicente Sala asesinada de dos disparos en la cabeza el pasado 9 de diciembre, no pudo ser una persona de baja estutura. La altura del vehículo, un Porche Cayenne, unido a la trayectoria de los impactos, permite concluir que alguien que no tuviera una estatura considerable, que no se llega a precisar, no hubiera podido realizar los disparos.

Según recoge el informe de la autopsia tras el estudio de la dirección de los disparos, uno de ellos «es descendente por el trayecto» mientras que la dirección del segundo «es oblicua (...) y ligeramente ascendente». Dos impactos que no hubiera podido realizar alguien que midiera 1,60 centímetros, por ejemplo.

Como ya publicó este diario, uno de ellos se realizó a entre 30 y 70 centímetros y el segundo, a quemarropa, «que significa que la distancia está dentro del alcance de la llama, cuyos efectos predominan. No suele superar los 30 centímetros», recoge el informe forense.

Sobre la arma utilizada, que sigue sin aparecer, el informe definitivo de balística viene a confirmar el estudio preliminar realizado por la Brigada de Policía Científica de la Comisaría de Alicante. Se trata de un pistola antigua, cuya fabricación podría situarse a principios del siglo XX, que fue disparada con munición manipulada sin descartarse que pudiera usarse silenciador. Esto explicaría que no escucharan nada ni los empleados ni los clientes que a la hora en que se produjo el crimen se encontraban en Novocar, el establecimiento de automoción regentado por Miguel López, el yerno de la víctima en prisión por su muerte desde el pasado 10 de febrero.

Una situación, la de la prisión preventiva comunicada y sin fianza decretada por el juez que instruye esta causa, sobre la que ahora tiene que pronunciarse la Audiencia ante la que ha recurrido esa decisión el abogado José Antonio García, defensa del sospechoso.

El letrado mantiene que su cliente está en prisión por meras conjeturas (asegura que además de no haber pruebas ni siquiera hay indicios), argumenta que nada induce a pensar que pudiera burlar la acción de la Justicia cuando no lo ha hecho en los dos meses que han trascurrido desde que se cometió el crimen hasta que fue detenido (un periodo de tiempo en el que ha colaborado con la Policía siempre que se le ha pedido, matiza) y destaca su arraigo en Alicante, donde tiene su domicilio, su mujer (la hija pequeña de la víctima), dos de sus tres hijos escolarizados (el mayor está fuera del país) y su fuente de ingresos.

El fiscal ya se ha opuesto al recurso presentado por el letrado, una postura que casi con toda seguridad respaldará la acusación particular, que se ejerce en nombre del primogénito, Vicente Sala Martínez. Es que más que probable que sus dos hermanas apoyen la salida de prisión de su cuñado,