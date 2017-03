El Hospital General extirpa el 80% de los tumores cerebrales solo con el paciente sedado

Alicante acoge a partir de hoy un congreso internacional de neurocirugía.

El objetivo es reducir al máximo las secuelas en operaciones que son muy delicadas. El servicio de Neurocirugía del Hospital General de Alicante extirpa ya más del 80% de los tumores cerebrales con el paciente únicamente sedado. Es decir, a estos pacientes no se les administra la anestesia completa, que incluye además de la sedación y la analgesia fármacos que relajan los músculos. De esta manera, mientras los neurocirujanos están operando, se pueden ir monitorizando distintas funciones de los músculos para verificar que no sufren daños durante la cirugía. «Operar un tumor en la cabeza no tiene nada que ver con otras partes del cuerpo. En nuestro caso se trata de extirpar no sólo el máximo de tumor, también de no generar más daños al paciente, ya que en el cerebro, tan sólo un milímetro de más puede suponer una grave afectación», explica Pedro Moreno, responsable del servicio de Neurocirugía en el centro sanitario.

En este empeño por preservar al máximo las funciones del paciente cuando se extirpa un tumor cerebral, el Hospital General se ha especializado en distintas técnicas, algunas de ellas totalmente novedosas en España. En este sentido, el centro opera ya a pacientes despiertos para pedirles que durante la intervención realicen determinados ejercicios. «Con una tarea podemos monitorizar muchas funciones mientras operamos y así sabemos que al resecar el tumor no estamos afectando a una de ellas y causando por tanto graves secuelas al enfermo», explican fuentes del servicio.

También se está conectando todo el instrumental quirúrgico con electrodos que permiten realizar una estimulación continua durante la intervención quirúrgica. «Antes, cuando sospechábamos que nos acercábamos a una zona delicada, teníamos que parar la cirugía y emplear un electrodo para comprobarlo. Ahora esta verificación se hace de manera continua en el quirófano», señalan las fuentes antes citadas.

Recientemente también se ha incorporado a este tipo de operaciones el uso de cámaras a través de endoscopios para llegar a zonas del cerebro totalmente inaccesibles hasta el momento. De esta manera se pueden localizar fragmentos de tumor que antes podrían pasar desapercibidos.

Algunas de estas técnicas serán expuestas estos días en un curso organizado por el servicio de Neurocirugía, junto con el departamento de Histología y Anatomía de la Facultad de Medicina, y que reunirá desde hoy a 50 especialistas internacionales procedentes de países como India, Arabia Saudí, EE UU, Egipto, Reino Unido y República Checa. El curso, que este año alcanza su cuarta edición, es pionero a nivel internacional ya que algunas de sus sesiones se desarrollan en un cine de Alicante, donde los expertos pueden contemplar disecciones neuroanatómicas en tres dimensiones.

Este año el hilo conductor del curso es la revisión de los abordajes a los tumores del sistema nervioso, uno de los procedimientos más complejos dentro de esta especialidad. Este evento, se enmarca dentro un ciclo de tres años, y que comenzó en el año 2014, en el que se revisarán todos los temas de actualidad en Neuroanatomía y Neurocirugía. Para ello, esta secuencia de cursos combina una parte teórica basada en disecciones neuroanatómicas proyectadas en 3D en la sala de los cines Panoramis con talleres prácticos diarios que se celebrarán en la Facultad de Medicina.