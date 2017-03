El delegado del Gobierno dice en Alicante que informará a Fiscalía si llega el autobús de Hazte oír y el Consell indica que no es bienvenido

El delegado del Gobierno en la Comunidad Valenciana, Juan Carlos Moragues, ha asegurado esta mañana en Alicante que si el autobús de la plataforma ultracatólica Hazte Oír llega finalmente a València se pondrá en conocimiento de la Fiscalía para que ésta determine si su circulación y eslogan es constitutivo de un delito de odio, violencia, hostilidad y discriminación.

Así lo adelantado antes de inaugurar una charla de la Policía Nacional dirigida a personas mayores con consejos de seguridad y para evitar que el colectivo sea víctima de robos o hurtos celebrada en una residencia de ancianos privada de Alicante.

Por su parte, el Consell ha reafirmado su compromiso con los derechos de las personas trans y manifiesta que el bus de Hazte oír no es bienvenido en la Comunidad Valenciana.

Respecto al autobús, el delegado del Gobierno ha dicho que "no tenemos información de si definitivamente va a venir o no. Las últimas noticias son que está inmovilizado en Madrid". "Habrá que estar a la espera pero este Gobierno rechaza y se opone frontalmente a cualquier manifestación contra la igualdad y la no discriminación que impera en la Constitución española y en el ordenamiento jurídico".

Moragues, que ha estado acompañado en la charla en la residencia por el nuevo subdelegado del Gobierno en Alicante, José Miguel Saval, ha insistido en que, si finalmente llega, se comunicará al ministerio fiscal "para que sea éste el que determine si la circulación del autobús es constitutivo de un delito de odio, violencia, hostilidad y discriminación".

Generalitat



El director general de la Agencia Valenciana de Igualdad en la Diversidad, José de Lamo, ha defendido el trabajo que desde la Conselleria de Igualdad y Políticas Inclusivas se está haciendo "por la igualdad de las personas trans", y en este contexto ha declarado que el autobús de Hazte Oír no es bienvenido `porque "va en contra de terminar con la discriminación" que sufre este colectivo.

De Lamo ha asegurado que el mejor ejemplo de ese trabajo del Consell por la igualdad es la Ley integral del reconocimiento del derecho a la identidad y expresión de género en la Comunidad Valenciana, elaborada desde la Conselleria de Igualdad y Políticas Inclusivas, consensuada con entidades sociales y partidos políticos, y que en estos momentos está en trámite parlamentario en las Cortes Valencianas.

Una ley, ha precisado De Lamo, que reconoce derechos a personas que no los tenían, "por tanto, ampliamos derechos frente a quien quiere recortarlos", y cuyo objetivo se centra en "hacer la vida más fácil a las personas transexuales frente a las situaciones de rechazo, exclusión y discriminación que continúan sufriendo".



El director general de la Agencia Valenciana de Igualdad en la Diversidad ha mostrado el "rechazo total" del Consell al autobús "con claro contenido transfóbico" de ·Hazte Oír y ha denunciado que considera "especialmente grave su mensaje porque ataca los derechos de la infancia".



Por su parte, Joves Socialistes del País Valencià ha condenado la campaña transfóbica que está realizando estos días la asociación ultracatólica Hazte Oir, con mensajes como "Los niños tienen pene. Las niñas tienen vulva. Que no te engañen" o "Si naces hombre, eras hombre. Si naces mujer, seguirás siéndolo", y que están circulando en un autobús por las principales ciudades españolas.