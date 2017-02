Turismo identifica el valenciano con la bandera catalana

Si usted quiere leer la web de Turismo del Ayuntamiento de Alicante en inglés lo podrá hacer pinchando en la bandera inglesa y para el francés, en la francesa; pero si lo quiere leer en valenciano no va a encontrar la señera valenciana sino la cuatribarrada catalana. Se trata, según se ha indicado desde la concejalía de un error, pero el grupo municipal del PP considera que no se trata de una inocente confusión de banderas. «Estamos seguros de que es intencionado, dentro de los acuerdos oscuros con Compromís para formar el tripartito», afirmó ayer el portavoz del grupo municipal popular, Luis Barcala, para añadir que «lo contrario sería decir que la concejala de Turismo, Eva Montesinos, es una inepta».

La nueva imagen del portal del Patronato Municipal de Turismo y Playas de Alicante se presentó hace un mes y según el PP municipal «ya nos integran en lo que llaman países catalanes». Por ello, el PP exige una explicación de la concejala : «Si era consciente,¿por qué lo ha hecho? y si no, ¿cómo gestiona su área y quién es el responsable?». Al tiempo, exige la retirada «de una bandera que no es la nuestra y que no nos representa». Barcala fue muy rotundo en esta cuestión, señalando que «nos parece muy grave que proyecten al mundo la imagen que están persiguiendo los fanáticos separatistas catalanes dando a entender que Alicante es Cataluña».

Por su parte, el grupo municipal de Ciudadanos aludió ayer en las redes sociales a la identificación del valenciano con la bandera catalana y pidió «que se rectifique y se coloque nuestra señera en la web de Turismo». Desde la Concejalía de Turismo se aseguró ayer que había sido un error y que lo van a solventar.

La bandera catalana consta de un fondo amarillo y cuatro franjas rojas. La bandera de la Comunidad Valenciana está compuesta por cuatro barras rojas sobre fondo amarillo, igual que la catalana, pero coronadas sobre franja azul junto al asta, con o sin elementos heráldicos. La web está disponible en cinco lenguas: castellano, valenciano, inglés, francés y alemán, cada lengua identificada con una bandera.