Echávarri insiste en su plan para ampliar la Explanada pese a la oposición del Puerto

El alcalde de Alicante, el socialista Gabriel Echávarri , ha vuelto a defender hoy su proyecto, desviando el tráfico por el puerto y peatonalizando la, pese a la oposición mostrada ayer por la Autoridad Portuaria , una institución clave en el futuro del plan ya que. "Cuando hay un proyecto de esta envergadura, al principio siempre genera perplejidad. El mismo presidente de la Generalitat, Ximo Puig , dijo que no había que patrimonializar, que estamos para repartir. La gente no sabe si Conde de Vallellano es de unos u otros, sino que está en la ciudad de Alicante", ha señalado el regidor en el receso en el pleno municipal celebrado esta mañana durante el que se ha producido unpor las últimas víctimas de la violencia de género

Echávarri ha anunciado una reunión para la próxima semana con el presidente de la Autoridad Portuaria, Juan Antonio Gisbert. "He quedado la semana que viene con Gisbert. Ayer le envié una carta para decirle que le quería explicar el proyecto", ha apuntado el regidor socialista, quien ha subrayado que el proyecto no se quedará en un cajón por las trabas administrativas que hoy argumenta la Autoridad Portuaria, como la invasión de terrenos fiscales. "No sé si el proyecto saldrá, es posible que tenga muchos obstáculos, pero seguro que no será por una oposición del puerto de Alicante.

No sé si al final habrá trabas técnicas, económicas, pero no administrativas", ha continuado el alcalde, quien ha añadido que sería "inaudito" que el Ministerio de Fomento dijera que "esto es mío y por aquí no pasa nadie".

El regidor socialista ha recordado que el Ayuntamiento y el Puerto han "empezado a colaborar", en alusión por ejemplo a que la Policía Local de Alicante ya pueda actuar en las dependencias del Puerto. "Estamos aprendiendo a compartir. Seguro que el Puerto está de nuestro lado si hay que desbloquear el proyecto con Fomento", se ha aventurado a predecir el regidor sin haber hablado aún con la Autoridad Portuaria. Y es que, a juicio de Echávarri, "nadie entendería que una cuestión administrativa fuera un obstáculo, ya que no hay ningún elemento fijo que impida el proyecto".

En su defensa del plan de ampliación de la Explanada, el regidor socialista ha recordado el histórico desvío del cauce del río Turia en València. "Cuando se quiso hacer, al igual que la Ciudad de las Artes y las Ciencias, se tildaba de locos a quienes lo proponían", ha puntualizado Echávarri, quien ha concluido: "Seguimos trabajando, sumando consenso y alianzas a favor del proyecto".