Nerea Belmonte acusa a ediles de "insultarla, acosarla, vejarla y atacarla" en los pasillos del Ayuntamiento

La edil no adscrita en el Ayuntamiento de Alicante, Nerea Belmonte (ex de Guanyar), ha acusado durante el pleno de esta mañana a otros concejales de la Corporación deen los pasillos del Ayuntamiento de Alicante. "Aquí venimos a debatir sobre política local. Debe ser un espacio donde se hable con respeto, educación, aunque con diferencias a nivel político. En los últimos tiempos,Si hay que ir al juzgado, tomaré las medidas adecuadas", ha denunciado la edil durante su turno de palabra, en el que ha preguntado al alcalde de Alicante, el socialista Gabriel Echávarri , "qué va a hacer" para que los ediles de la corporación alicantina no se tengan que verse sometidos a "insultos, vejaciones y ataques que nada tienen que ver con la política". Belmonte, por último, ha recordado que el pleno de Alicante siempre aboga por el respeto a los derechos humanos.

El dirigente socialista, con gesto de póker, ha asegurado que no tenía "conocimiento" de los hechos denunciados por Belmonte, a la vez que ha "condenado que cualquier concejal del equipo de gobierno, de la oposición o cualquier ciudadano le haya injuriado o menoscabado su derecho al honor" en los pasillos del Ayuntamiento. "Me quedo perplejo, no son formas ni lo vamos a consentir. Le rogaría que, si la intensidad de los ataques son para que se abra una averiguación sobre los hechos o un expediente, me traslade un escrito", ha concluido el alcalde.

Minutos después, durante el debate de otro punto del orden del día, el portavoz municipal del PP, Luis Barcala, le ha mostrado su apoyo a Belmonte y se ha brindado a ir juntos para "erradicar esos comportamientos".