Echávarri logra el aval de Puig para ampliar la Explanada con un túnel bajo el mar

El alcalde necesita el visto bueno del Puerto, ajeno por ahora a la iniciativa.

El alcalde de Alicante, Gabriel Echávarri (PSOE), arrancó ayer el compromiso del jefe del Consell, el también socialista Ximo Puig, de que la Generalitat Valenciana cofinanciará el proyecto del Ayuntamiento para liberar del tráfico rodado la fachada marítima de Alicante con el objetivo de ampliar la Explanada y el paseo de Canalejas, desviando la circulación por el entorno de los hoteles del Postiguet a través de un túnel bajo el mar que uniría el muelle de Levante, pasado el museo de la Volvo Ocean Race, y de Poniente, a la altura de Panoramis.

En una reunión celebrada ayer en el Ayuntamiento de Alicante, Puig avaló la iniciativa personal del alcalde que presumiblemente empezará a tomar forma en una comisión mixta, a la que se invitará al Ministerio de Fomento, para ver la viabilidad técnica, financiera y social de liberar del tráfico rodado la fachada marítima de la capital alicantina. El proyecto tendrá que contar con el visto bueno del Puerto de Alicante, ya que buena parte del desvío de tráfico recorrería suelo de la administración central, al igual que el túnel para salvar la bocana de entrada a la dársena portuaria.

Fuentes de Alcaldía admitieron que el Ayuntamiento aún no ha presentado el proyecto a la Autoridad Portuaria, dirigida por el también socialista Juan Antonio Gisbert. Por su parte, Puig conoció la intención de Echávarri un día antes de la reunión, cuando Alcaldía le hizo llegar la documentación sobre los asuntos que se iban a tratar en el encuentro de ayer. Las mismas fuentes explicaron que el alcalde, que lleva meses madurando la idea de ampliar la Explanada, ha perseguido la cofinanciación de la Generalitat y que, una vez salvado el primer escollo, será el momento de buscar la adhesión de la administración central, a la que no se prevé pedir dinero para una iniciativa que su promotor, el ingeniero Andrés Rico, estima en unos 30 millones de euros. El regidor, además, pretende involucrar a todos los agentes sociales de la ciudad en el impuso de una actuación que el presidente de la Generalitat calificó ayer como «el gran paseo del Mediterráneo». Un proyecto, eso sí, que la Generalitat no incluyó en la nota de prensa que envió tras la reunión, en la que sólo se recogían las iniciativas de las que Puig habló durante su intervención ante los medios.

La ampliación de la Explanada no es algo nuevo en Alicante, ya que los exalcaldes Ángel Luna (PSOE) y Luis Díaz Alperi (PP) ya pusieron sobre la mesa proyectos para eliminar el tráfico rodado de la primera línea de la franja litoral. Ahora, con particularidades como la construcción de un túnel bajo el mar a la altura de la bocana del puerto, Echávarri vuelve a retomar el proyecto de una ciudad «inacabada», según el alcalde.

Nada más conocerse el proyecto, desde Cs hablaron de «cortina de humo para desviar la atención de infraestructuras estratégicas que no están concluidas», en referencia a la «remodelación del acceso ferroviario de Alicante, el bulevar de la Zona Norte o el túnel de la Serra Grossa para el TRAM». Por su parte, desde el PP restaron «credibilidad» al proyecto, asegurando que «son anuncios que luego no se materializan en nada».

Echávarri también reclamó dinero a la Generalitat para dotaciones verdes y deportivas en los tramos de la Vía Parque ya finalizados y recordó que las obras del túnel de la Serra Grossa, hoy paralizadas, acabarán el próximo año.