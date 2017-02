Ecologistas en Acción denuncian la destrucción de suelo protegido en Sierra Mitjana de Alicante

Representantes de Asociaciones de Vecinos y de Ecologistas en Acción han interpuesto una denuncia ante el Servicio de Protección de la Naturaleza de la Guardia Civil por la presunta destrucción de suelo forestal llevada a acabo por la empresa Cemex España en la concesión minera de la Serra Mitjana de Alicante. La multinacional mexicana es titular de una concesión minera para extración de calizas y margas utilizadas como materia prima en la fabricación de clínker en su fábrica de Alicante.

Los ecologistas recuerdan en su escrito que la explotación minera comenzó en 1975 con un permiso del Ministerio de Industria y Energía. Hasta 1985 no obtuvo la preceptiva licencia municipal por parte del Ayuntamiento de Alicante. Nunca ha sido evaluada ambientalmente esa actividad tan impactante sobre el medio natural.

La explotación minera se desarrolla en una superficie de unas 65 hectáreas y ha desmontado ya una parte de la Serra Mitajana. La sierra alberga suelos calificados en el vigente Plan General Municipal de Ordenación Urbana de Alicante de 1987 comos Suelo No Urbanizable de Especial Protección Hito. Los hitos son áreas naturales de alto valor paisajístico y ecológico, definidoras de la identidad geográfica del municipio. Las Normas Urbanísticas del PGMOU de Alicante no permiten los usos extractivos en los Suelos No Urbanizables de Especial Protección Hito. No se permiten en los hitos movimientos de tierra que desfiguren el perfil del terreno (art. 48 de las Normas Urbanísticas).

La invasión y destrucción de suelos especialmente protegidos ha supuesto la desaparición de la vegetación y del suelo en una extensión superior a seis hectáreas. Se ha interpuesto la correspondiente denuncia por parte de representantes de la Asociación de Vecinos "El Salar de Fontcalent" y de Ecologistas en Acción, por si esa acción pudiera ser calificada como delito contra la ordenación del territorio.

Paradójicamente, el Catálogo de Protecciones que impulsa el Ayuntamiento de Alicante en su versión modificada y que ahora mismo está en información pública, en la sección de Patrimonio Natural incluye en su Ficha nº 12 "Sierra Mediana" una delimitación en ese ámbito concreto que "respeta" y regulariza esa invasión del hito.

En la denuncia al Seprona se exige, además de la investigación por si se ha cometido un delito contra la ordenación del territorio, la paralización inmediata de las tareas extractivas en los suelos delimitados como Hitos en el PGMOU de Alicante.