Los alicantinos dicen no al maltrato animal

Alrededor de un centenar de personas se han concentrado esta mañana en la Plaza de Luceros para pedir la prohibición de la caza con animales. Convocados por la Plataforma no a la Caza con galgos y otras razas, varios colectivos animalistas como Pacma, partidos políticos como Podemos, y ciudadanos con sus mascotas (muchas de ellos galgos) han asistido a esta protesta convocada inicialmente como una manifestación que debería haber recorrido la distancia desde Luceros hasta el Ayuntamiento y que el temporal de lluvia y viento ha obligado a convertir en una concentración. Entre los asistentes, se encontraba también la concejal de Protección Animal, Marisol Moreno.

Los asistentes han mostrado pancartas con lemas como "la caza no es un deporte, es nuestra condena", "caza es asesinar", incluso algunos de los perros lucieron carteles con consignas como "la caza nos mata". Piden que no se utilicen a los galgos para la caza "y luego se deshagan de ellos de la peor manera posible cuando ya no les sirven", ha señalado Antonio Pérez, uno de los asistentes a la concentración. Jesús Martínez, otro de los participantes, explica que "los galgos y otras razas que se utilizan para la caza viven en pésimas condiciones, les enseñan a ser violentos y cuando ya no sirven los matan".

Algunos de los colectivos animalistas han vuelto a convocar nuevas movilizaciones. La siguiente será el 12 de marzo en la Explanada a las 12 horas para pedir el endurecimiento de las penas por delito de maltrato animal. Y la siguiente será el 2 de abril en el mismo sitio, a la misma hora y por el mismo motivo.