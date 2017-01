San Blas disfruta de su Mig Any

Mirando al cielo, hasta el último minuto han estado esta mañana esperando los festeros de Moros y Cristianos de San Blas para decidir si desfilaban o no por las calles del barrio. Finalmente, el tiempo les ha dado una tregua y la entrada del Mig Any se ha podido llevar a cabo tras un almuerzo. Las ganas de fiesta se han notado y las 22 comparsas, once moras y once cristianas, han dado lo mejor de ellas y han hecho disfrutar a los vecinos del barrio con el desfile.

Como no podía faltar, los festeros han estado acompañados por varias bandas de música que han amenizado el recorrido con sus marchas moras y cristianas.

Con este desfile finalizan los actos centrales del Mig Any que comenzaron el pasado 3 de enero.