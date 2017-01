Pavón: «El señor Echávarri actúa de forma dictatorial»

La decisión del alcalde de Alicante, el socialista Gabriel Echávarri, de dejar a Guanyar -uno de sus dos socios de gobierno- con un miembro menos en la Junta de Gobierno obtuvo ayer respuesta por parte de la formación liderada por Miguel Ángel Pavon. «No hay ninguna obligación legal de llevar adelante esta modificación. El señor Echávarri actúa de forma dictatorial», aseguró ayer Pavón en una grabación enviada desde el grupo municipal de Guanyar, en la que criticó con dureza la decisión unilateral de Echávarri de restar peso político en la Junta de Gobierno local a la marca blanca de Esquerra Unida.

El decreto, firmado ayer por el alcalde de Alicante, llegó dos días después de que un asesor de Alcaldía informara al edil Domínguez de que no sería convocado para la siguiente Junta de Gobierno local, prevista para el próximo martes. Con la salida de Domínguez de las reuniones del tripartito, el PSOE sigue con cuatro miembros en la Junta, frente a tres de Guanyar y dos de Compromís, por lo que los equilibrios políticos se mantienen intactos. Sobre este asunto, Pavón lamentó ayer la decisión y afirmó que Guanyar no votó a Echávarri como alcalde, en junio de 2015, «para que hiciera este tipo de cosas». Pavón recordó ayer que Guanyar obtuvo una representación en las últimas elecciones municipales que «legitima plenamente tener cuatro miembros» en la Junta, los mismos que tiene el PSOE, a la vez que recalcó que «el hecho de que una exconcejal haya optado por el transfuguismo no debería suponer ninguna alteración en la Junta». El líder de Guanyar insistió en que la composición «se acordó en su día en el marco del pacto de Gobierno». Así, con la última decisión unilateral desde Alcaldía y la acusación de «dictador» de Pavón a Echávarri llega el tripartito a la comisión de seguimiento del pacto, prevista para el miércoles.