Huelga general en marzo de padres, profesores y alumnos

La Plataforma Estatal por la Escuela Pública, integrada por padres, sindicatos y estudiantes, ha propuesto ya la convocatoria de huelga general en el sector educativo el 9 de marzo, dato que desde el colectivo provincial van a trasladar a sus integrantes para sumarse a la propuesta.

El colectivo ve engañoso el proceso todavía por iniciar hacia un pacto educativo y añaden su malestar por el reciente acuerdo del Consejo de Ministros, por el que el Gobierno acudirá al Tribunal Constitucional para "intentar anular" el a su vez acuerdo del Congreso de los Diputados que busca paralizar la LOMCE.

"La conclusión es que el Gobierno actual considera que el poder legislativo debe estar supeditado al Ejecutivo y que la soberanía no reside en el pueblo, sino que es propiedad exclusiva de dicho Gobierno, obviando deliberadamente lo que se establece en el artículo 1 de la Constitución Española", subraya la plataforma en un comunicado.

La última huelga general convocada por el colectivo fue hace casi cuatro años, en mayo de 2013.

La Plataforma también denuncia que la subcomisión parlamentaria por el Pacto por la Educación "no ha empezado sus trabajos y su objetivo ya ha sido modificado". Se oponen a que no se promueva una nueva ley "sino un documento sobre la estrategia 2020 que luego quizás sirva para una nueva ley, o no".