Alicante y Benidorm llevan a la feria el mismo eslogan y un diseño casi igual

Los arranques de Fitur nunca suelen ser tranquilos a nivel institucional y en esta edición no podía ser menos al encontrarse visitantes y, lo que es peor, los empresarios con la sorpresa de que Benidorm y Alicante se han plantado en la feria con el mismo mensaje y, prácticamente, con la misma marca, ya que las dos palabras claves, «city and beach» (ciudad y playa), acompañan ambas marcas turísticas.

Ambos ayuntamientos trataron ayer de restar importancia a las analogías pero lo cierto es que los hoteleros de ambos municipios se mostraron molestos con las coincidencias, aunque no quisieron hacerlo público. El Ayuntamiento de Alicante asegura que la marca Alicante, «City and Beach» está registrada desde 2014 y aunque este año debuta en Fitur con nuevo logo, ya se venía utilizando. «Benidorm luce en su estand la marca Benidorm, City and Beaches», dentro del logo de una «B», registrada pero que, curiosamente, también se asemeja mucho, al margen de su color naranja con las «B» de Belfast o Bankia. Tanto Leire Bilbao, responsable de la Fundación Turismo Benidorm, como Toni Pérez, alcalde del municipio, aseguraron que llevan trabajando desde hace dos años con este mensaje, subrayando que «Alicante lo sabía pero no vamos a polemizar. A mí me encanta la Explanada», ironizó Toni Pérez subrayando que «quién sabe si no hay otras ciudades que también lo utilizan».

Desde el Ayuntamiento de Alicante, Agustín Grau, gerente del Patronato Municipal de Turismo, apuntó que «nuestra marca está registrada desde 2014 como muchas otras que hemos venido utilizando pero en ningún momento hemos pensado pleitear con Benidorm que nos aporta muchos turistas. La idea es vender la ciudad y sus playas y si hemos coincidido con Benidorm pues no pasa nada».

Palabras que no ocultaron el cierto malestar que existe en ambos ayuntamientos por una coincidencia que se ha hecho patente en Fitur, cuando se sabía de antemano que el mensaje era el mismo. Lejos de los diseños atrevidos e impactantes de otras ediciones, la política de la Agencia Valencia de Turismo ha hecho que ambos estands -los únicos con identidad individual porque el resto de los municipios de la Costa Blanca ha desaparecido de la feria- sean meramente funcionales y sólo destaquen por las fotografías.

En el estand de la ciudad de Alicante, el alcalde, Gabriel Echávarri, entregó los premios a las 23 empresas y colectivos que destacaron por su trabajo en favor del sector turístico a lo largo del año 2016. Fitur se aprovechó para que Echávarri y el presidente de la Diputación, César Sánchez, presentarán la candidatura para que Alicante acoja en el año 2018 el certamen nacional de las empresas que organizan congresos profesionales y turísticos.