Sólo por orden de un juez cambiarán los horarios

? Todas las partes enfrentadas insisten en su posición. La Conselleria de Educación llevará a los tribunales el asunto si el lunes no hay conserjes que cierren los colegios con jornada continua a partir de las 15:30 horas; y el alcalde insiste en mantener el horario de los bedeles mientras no se vea obligado a cambiarlo por una orden judicial. La edil de Educación reitera por su parte que «no se me permitió intentar un acuerdo previo».