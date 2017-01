Mantas, polares, café y caldo caliente

«Si viniera una situación extrema iría a dormir al albergue antes que morirme aquí de frío pero si no prefiero la libertad. Además está muy lejos del centro, donde me gano la vida con las monedillas que me dan». Quien así hablaba ayer se llama José del Moral, un sin techo envuelto en varios polares y tapado con una manta que le regalaron hace una semana y que esperaba la llegada de «Cáritas, Cruz Roja, los Scout o los evangelistas·», con comida caliente y más abrigo. Mientras tanto aguantaba pegado a otro sin techo y con comida que les bajaban vecinos, eso sí, solo templada, que agradecían en el alma.

Estaba del Moral, que asegura ser exmilitar, en lo cierto puesto que Cruz Roja decidió realizar anoche una salida extraordinaria de su programa «Atención integral a las personas sin hogar», pese a que no estaba prevista, dado el bajón de temperaturas. Se trata de una salida que un grupo de voluntarios realiza tres días a la semana a distintas horas para informar a las personas que pernoctan en la calle de los recursos que tienen a su disposición, a la vez que les reparten sacos de dormir, comida y café. La ong tiene detectadas unas 50 personas fijas que duermen en las calles de Alicante aunque en 2016 el servicio llegó a atender a más de 300 sin techo ya que, como explica Sara Sánchez, responsable del proyecto, hay muchos transeúntes itinerantes por el buen clima de Alicante.

Cruz Roja también les acompaña a realizar trámites y, si lo necesitan, al centro de salud. El perfil es de hombres entre 40 y 60 años, aunque la ong detecta una mayor presencia de mujeres en las calles.



Más dispositivo

Voluntarios de la entidad se están movilizando por toda la provincia para proporcionar asistencia a las personas sin hogar a través de albergues provisionales. Alicante da cobijo a personas sin hogar en el gimnasio del Centro de Acogida e Inserción del Ayuntamiento. La edil de Acción Social, Julia Angulo, precisó ayer que desde la noche del sábado unas 70 personas sin hogar han pernoctado en el gimnasio del albergue. A la vez anunció que se prolonga hasta el lunes el dispositivo, con colchones, aislamientos térmicos, sacos de dormir y mantas, kits de aseo e higiene personal y leche y/o chocolate caliente con galletas, caldo, agua y bocadillos.

Cruz Roja ha habilitado un albergue en el Centro Social Llorca Llinares de Benidorm para 22 personas y en Orihuela está en la sede de la Asamblea Local de Cruz Roja para 15 personas. En Torrevieja, el pabellón Cecilio Gallego para 50 personas, y en Altea se situará en la calle Tella para 15 personas. Alcoy abrirá un albergue, con comida, abrigo, materiales de aseo e higiene y camas. La Diputación ha habilitado 20 camas por la emergencia de frío en el Hogar Provincial. Algunas entidades permiten que los sin techo duerman estas frías noches en los cajeros automáticos.