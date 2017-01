Economía emplaza a una nueva reunión para tratar la libertad comercial

La comisión de trabajo encargada de debatir y llegar a acuerdos sobre el número de Zonas de Gran Afluencia Turística (ZGAT) en Valencia y Alicante, reunida este miércoles, se ha emplazado a un nuevo encuentro en febrero en el que cada una de las organizaciones tendrá que aportar informes sobre afluencia en los establecimientos, las temporadas en la que la gente va a comprar o el número de trabajadores que tienen que contratar para, a partir de estos datos, llegar a un pacto sobre horarios comerciales.

Así lo ha explicado el conseller de Economía, Rafa Climent, al término del encuentro, quien ha calificado la reunión de "positiva" porque "se ha demostrado una voluntad de llegar a un acuerdo" que será "difícil, complejo y probablemente nos lleve mucho tiempo", ha admitido el titular de este departamento.

Climent ha insistido en que ha sido una primera toma de contacto para llegar a un acuerdo sobre las ZGAT y ha explicado que se ha decidido que tanto las asociaciones de comerciantes como la propia Conselleria tienen que aportar para la próxima reunión informes y datos sobre afluencia o trabajadores para poder estudiarlos y valorarlos con el objetivo de llegar a un acuerdo que vaya "más allá de los horarios comerciales".

Asimismo, ha insistido en que es necesario contar con datos turísticos porque "si hablamos de ZGAT tienen que haber unos criterios estrictamente de que el turismo va a esos comercios y de que esa zona realmente es turística". "Todo ese conglomerado de datos nos ayudará a ir configurando cuál es el modelo de comercio que querremos para nuestro territorio, si es de estilo mediterráneo o de otra índole", ha subrayado el conseller.

Por tanto, ha insistido en que hasta que no tengan en la mano esos documentos para "hacer un estudio y una reflexión", "no podremos seguir avanzando en esa voluntad de acuerdo que hoy todos estamos predispuestos a llegar", ha puntualizado.



"Sin informes las decisiones son arbitrarias"

Preguntado sobre si la Conselleria no cuenta ya con este tipo de estudios sobre cifras turísticas y de afluencia, Climent ha comentado que su departamento sí cuenta con documentos, pero que su intención es juntarlos con los que aporten los comercios para "analizarlos e intentar hacer, desde el contrataste, un informe que ayude a poder decidir con más rigor". "Sin informes ni base, al final las decisiones que se toman son arbitrarias y no son rigurosas y nosotros queremos trabajar desde el máximo rigor para llegar a un acuerdo que no beneficiará de ninguna de las maneras a todas las partes", ha reconocido.

Climent ha indicado que cada organización ha manifestado su postura sobre "el camino que piensan que podríamos seguir", pero ha insistido en que en estos momentos, "como en cualquier negociación, se necesita "tiempo" porque existen diferencias y ve necesario "dialogar durante cierto tiempo" para alcanzar un pacto. "Ahora estamos en ese primer momento de un proceso, que me gustaría que no fuera excesivamente largo, para llegar a un acuerdo. Lo que hay que hacer posible es acercar posturas y eso de hoy para mañana es muy complicado", ha admitido el titular de Economía, quien ha reiterado que el encuentro de este miércoles ha sido "una primera reunión de muchas, donde se ha demostrado que hay voluntad". "No podemos en una primera reunión llegar a un acuerdo seríamos fenómenos", ha ironizado.

Ha insistido en que el tema de los horarios comerciales es "complejo" y habrá que ir "poco a poco" porque, a su juicio, "por correr más no llegaremos a mejor puerto". "Habrá muchas reuniones y, al final, espero que más tarde que pronto llegar a un acuerdo", ha zanjado. Esta comisión, creada el pasado 28 de noviembre en el Observatorio de Comercio de la Comunitat para buscar una solución a las ZGAT, está formada por 15 miembros repartidos entre las entidades y asociaciones de Anged, Asucova, Covaco, Unión Gremial, Cecoval, Asociación de centros comerciales, sindicatos, Ayuntamientos de Valencia y Alicante, Consumidores, Cámaras de Comercio, Federación de Municipios y el Consell.