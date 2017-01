Daniel Simón: «Las antiguas placas volverán a las calles al ritmo de la Administración»

El edil de Estadística de Alicante, Daniel Simón, de Guanyar, aseguró ayer que antes de proceder a la reposición de las placas de calles franquistas, como ordena un auto judicial, «hay que resolver todas las dudas», dijo, en referencia al recurso que están preparando los servicios jurídicos del Ayuntamiento y para cuya presentación la administración local dispone de15 días.

Sobre la reposición de placas, el concejal Simón aseguró que «trabajaremos con los tiempos habituales y normales de la Administración, igual que hicimos para ponerlas», sin precisar cuándo empezarán a cambiarse los rótulos. En su auto la juez considera que el Ayuntamiento procedió «de manera precipitada e inmotivada, dado que no concurrían razones de urgencia que justificaran tal inmediato proceder a iniciar el acto administrativo impugnado». De hecho se cambiaron casi todas las calles previstas, excepto siete. Sobre las palabras del alcalde, el socialista Gabriel Echávarri, que el viernes declaró que las placas se repondrían «inmediatamente», el edil Simón comentó que el regidor «estaba parafraseando» a la juez, que en su auto disponía la paralización del cambio de rotulación de calles «a la mayor brevedad posible».

En la misma línea, el portavoz del tripartito, Natxo Bellido, indicó que se está revisando el auto para hacer el recurso, que previsiblemente se presentará esta semana, y habló de situaciones «esperpénticas» como que Alicante vuelva a tener una plaza de la División Azul. «El PP ha tenido años para aplicar la ley de Memoria Histórica y no sólo no la cumple sino que desde la oposición hace todo lo posible para que no se cambien las calles. Ha preferido situarse al otro lado de la dignidad y la decencia democrática», dijo el edil de Compromís. Bellido entiende que se estaría incumpliendo la ley de Memoria Histórica, aunque añadió que «no estamos para hacer de jueces sino para aplicar la decisión judicial».

Pablo Rosser, jefe de Memoria Histórica, apuntó que se ha trasladado todo el expediente a los servicios jurídicos, y que en un almacén municipal se custodian las cerca de 150 placas retiradas en 36 calles franquistas.