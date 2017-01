Alicante y Elche advierten al Consell de que no aceptarán que se les imponga un plan territorial

Los alcaldes de Alicante y Elche, Gabriel Echávarri y Carlos González, advirtieron ayer a la consellera de Vertebración del Territorio, María José Salvador, de que sus respectivos ayuntamientos colaborarán al máximo en la redacción del Plan de Acción Territorial Alicante-Elche, pero no aceptarán imposiciones desde Valencia a la hora de redactor las bases de la ordenación urbanística del mismo. Carlos González, primer edil ilicitano fue, incluso, un poco más allá, el asegurar que Elche no tolerará ser, como se dibujó hace diez años, un apéndice de Alicante en el conjunto del área metropolitana.

Uno de los ejes fundamentales del documento que se enfrenta ahora a un proceso lento será encontrar una solución definitiva a la comunicación rápida y cómoda con un tren de cercanías que, según avanzó Lluis Ferrando, director general de Urbanismo, partiría de la estación «intermodal de Alicante» para llegar al aeropuerto, el centro de Elche y la futura estación del AVE del término municipal ilicitano. Una asignatura pendiente prácticamente desde la inauguración de la terminal, que el próximo mayo cumplirá 50 años.

Las reivindicaciones se produjeron durante la presentación en la Universidad de Alicante del documento inicial del plan. Un instrumento que afectará a 20 municipios y una población de 820.000 personas, en un entorno que se quiere ordenar desde el punto de vista de los asentamientos urbanos, la infraestructura verde y las comunicaciones.

La consellera María José Salvador recogió el guante de los ediles y subrayó que «estamos en el minuto cero, y aplaudo el carácter reivindicativo de los alcaldes porque es la esencia del gobierno del Botánico».

«Juntos somos más fuertes y soy un firme defensor de ir junto a Elche, porque nos podemos convertir en un foco de atracción y la principal conurbación del Mediterráneo, pero el plan estará condenado si no tuviera en cuenta a las ciudades de Alicante y Elche. Va a tener todas nuestras leales aportaciones, pero los planes no deben venir impuestos». Palabras del alcalde de Alicante, Gabriel Echávarri, que fueron apoyadas, a su manera e incluso con más contundencia, por el alcalde ilicitano, Carlos Rodríguez. Cordial pero con el mensaje bien claro. «Es muy oportuno que el Consell quiera acabar con 20 años de desórdenes urbanísticos donde imperó más el beneficio particular que el general. Todo lo que sea contribuir a corregir las disfunciones tendrá nuestro apoyo. Ahora bien, Elche quiere mantener su identidad y proyectos y por supuesto que colaboraremos pero conservando nuestra identidad. Queremos ser tratados de forma equitativa, no como hace diez años, cuando prácticamente nos consideraban como una ciudad del área metropolitana de Alicante», recordó González.

La Generalitat ha puesto en marcha la tramitación del proyecto para ordenar entorno metropolitano Alicante-Elche con el inicio de la redacción del primer plan de acción territorial, que será vinculante, de carácter supramunicipal y, entre otras competencias, permitirá al Consell desclasificar suelos urbanizables que los técnicos consideren de riesgo, por ejemplo, de sufrir una inundación o, puedan generar un colapso viario si se ejecutan.

La intención de la Conselleria de Vertebración del Territorio es crear un entorno lo más sostenible posible, y para ello el Plan de Acción Territorial Alicante-Elche tendrá dos ejes fundamentales: el vinculante, con medidas que tendrán que acatar los ayuntamientos, y un segundo de consejos y recomendaciones para los consistorios. Vertebración del Territorio estima que el plan entre en vigor al final de esta legislatura.