Alicante tendrá brigadas estivales de Policía y limpieza durante el verano

El tramo Cantera-Adoc, primero del sendero marítimo.

Turistas más seguros en calles más limpias. El alcalde de Alicante, Gabriel Echávarri, anunció ayer al sector turístico, presente en la puesta de largo del nuevo logo de la marca «Alicante, city and beach» (el 60% del turismo que llega a la ciudad es extranjero), que el Ayuntamiento proyecta la creación de dos brigadas especiales, una de la Policía Local y otra de Limpieza el próximo verano, respondiendo así a una petición del sector y de los turistas de los cruceros cuando regresan al barco tras visitar la ciudad. «Cogiendo ese guante», Echávarri anunció que volverá a ampliar el número de agentes dedicados a patrullar en exclusiva a las zonas más turísticas del municipio durante el verano, tras la prueba piloto de 2016 y por la que contrataron a 24 policías de apoyo.

La brigada policial estará formada por agentes con un contrato temporal, aunque Echávarri no concretó cuánto tiempo estará en marcha, si será únicamente en verano o si se alargará seis u ocho meses, que es lo que dura, por otro lado, la temporada alta en Alicante. «Hay que estudiarlo, pero ambos procesos -policía y limpieza- ya están en marcha», subrayó el alcalde.

Nueva marca turística para Alicante

Echávarri hacía estas declaraciones durante la puesta de largo del nuevo icono de la marca turística «Alicante, city and beach», que mañana debuta en Fitur como una de las enseñas turísticas oficiales de la Comunidad Valenciana.

El diseño de la marca, en cuyo mensaje han colaborado activamente el gerente del Patronato Municipal de Turismo, Agustín Grau y el director del hotel Spa Portamaris, Domingo Luján, es obra de la ingeniera valenciana Nuria Clemente, que se presentó al concurso como parte de un clase del máster de Creación Digital que cursa en la Universidad Católica de Valencia. El jurado premió su diseño sobre los otros 95 presentados. A sus 23 años, ayer se mostró exultante. «No me lo esperaba. Nos los plantearon en clase y no me lo pensé. En la elaboración he jugado con líneas verticales como icono de Alicante como ciudad y una serpenteante que representa el mar».

Por otro lado, la concejala de Turismo, Eva Montesinos, anunció la licitación inmediata del tramo del sendero marítimo peatonal entre la Cantera y la Finca Adoc. El paseo marítimo es una de los retos de legislatura de la Concejalía para esta legislatura. El tramo licitado contará con una zona habilitada «playa seca» para tomar el sol.

Seis millones de turistas visitaron la ciudad en 2016, en el que la ocupación hotelera fue del 72%, casi seis puntos más que en 2015.