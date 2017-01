«El pago por móvil aúna la seguridad de la tarjeta y del bloqueo del propio teléfono»

La innovación en métodos de pago electrónicos no para. En un futuro próximo llegará el «Internet de las cosas», un concepto que aúna la interconexión digital de objetos cotidianos, como augura la directora de Medios de Pago del Banco de Sabadell. «Podremos meter métodos de pago en el coche, la nevera, o la lavadora». Y no es ciencia ficción.

¿Qué nuevos sistemas de pago ofrece el Sabadell?

La tarjeta «contactless»; la aplicación móvil SabadellWallet – que permite pagar con el propio móvil (si éste dispone de NFC) o bien con un sticker que se puede pegar al móvil. También el SamsungPay, que permite pagar con el móvil.

Hay comercios que temen cargar un pago a la tarjeta de una persona que pasa cerca por la sensibilidad del «contactless»...

El pago con tarjetas «contactless» no ha incrementado el fraude, ni siquiera por el hecho de no incorporar el pin a operaciones de hasta 20?. La seguridad la ofrece el chip que encripta la información de la tarjeta y esto se sigue utilizando con el pago «contactless». El fraude de tarjetas era más bien por clonación cuando no existía el chip de tarjeta e iban con banda. Ahora la seguridad es máxima y no estamos incorporando fraudes.

¿Y en el pago por móvil?

En el caso del móvil tampoco hay mayor fraude. Aparte del pin, que funciona igual que en las tarjetas, se crean «tokens» (números de tarjeta ficticios) para evitar que se almacene en el móvil el numero original de la tarjeta. Aparte está el propio código que el titular puede tener para desbloquear su móvil.

¿Qué sistemas llegarán?

Pagos desde el móvil a través de la propia cuenta, sin tarjetas. Y el «Internet de las cosas»: cualquier elemento que se pueda conectar a internet podrá contener un «token» y realizar pagos: relojes, joyas, nevera para pagar la compra, coche para poner gasolina...