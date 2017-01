Guanyar matiza que no hay fecha para la vuelta de las placas franquistas

El concejal de Estadística, Daniel Simón, (Guanyar), se desmarcó ayer de las rotundas declaraciones realizadas por el alcalde de Alicante, quien anunció el pasado viernes que el Ayuntamiento restablecería «inmediatamente» los nombres de las calles franquistas, en cumplimiento del auto judicial que paraliza cautelarmente seguir con el cambio de placas en la vía pública y exige también la reposición de las antiguas, para sustituir a las nuevas ya instaladas, cuarenta calles, plazas y parques cuya nomenclatura empezó a sustituirse en aplicación de la Ley de Memoria Histórica, a mediados del pasado mes de diciembre.

Simón matizó que no se puede hacer de forma tan inmediata, ni hoy ni mañana, «porque todavía no ha habido tiempo de planificar la parte del trabajo que supone la restitución de las placas franquistas. El viernes fueron todas recuperadas y depositadas en el almacén de restos arqueológicos del Ayuntamiento, y se hizo también el inventario». El concejal de Guanyar recordó además, que el auto judicial ordena el restablecimiento de las placas «a la mayor brevedad posible, sin marcar una fecha concreta. Nosotros acataremos la decisión de la jueza, como no puede ser de otra manera, pero retirar las placas nuevas requiere una planificación que todavía no hemos realizado. Además los servicios jurídicos municipales plantearán la próxima semana, algunas dudas sobre el requerimiento de volver a colocar las placas franquistas».

En este sentido, desde Compromís, el portavoz municipal, Natxo Bellido, confirmó que el Ayuntamiento trabaja ya en el recurso para «conseguir que no se retiren las placas ya instaladas, porque ésto sería una contradicción con la ley de Memoria Histórica. Esta decisión judicial nos ha provocado mucha extrañeza, por supuesto la respetamos, pero no podemos entender que ordene reponer las antiguas placas, sería una situación esperpéntica y un perjuicio al interés general. Nombres como el de la División Azul en nuestras calles, no habla nada bien del compromiso democrático del PP». El portavoz de la ejecutiva de Compromís, Ismael Vicedo, también se pronunció ayer sobre la polémica y aseguró que «ya que el Ayuntamiento recurrirá el auto, vemos precipitado ordenar que se revierta el proceso de forma inmediata si después se van a atender las alegaciones municipales».



Recurso del PP

El grupo popular llevó a los tribunales el acuerdo del tripartito, que no pasó por sesión plenaria, para modificar el nombre de calles y plazas de la ciudad, «por considerar que no se cumplían los requisitos de la Ley de Memoria Histórica». El PP denunció que el «acuerdo debió adoptarse en pleno por tratarse del órgano competente, y que algunos cambios no están justificados, como el de la Plaza de Calvo Sotelo».