Alicante antepone Fitur a la comisión que negociará los horarios comerciales

El Ayuntamiento de Alicante no estará presente en la comisión creada «ex profeso» para negociar los horarios comerciales en la Comunidad Valenciana. El órgano, cuya composición se acordó a finales de noviembre, se reunirá por primera vez el próximo miércoles 18 de enero. Ésa es la fecha elegida por la Conselleria de Economía para la celebración de un encuentro que coincidirá con el primer día de la principal feria de turismo de España, Fitur. Allí, en Madrid, sí estará el alcalde de Alicante y concejal de Comercio, el socialista Gabriel Echávarri. «Yo estaré en Fitur con una agenda cerrada e importantísima. Considero que el conseller Climent [Compromís] debería de haber visto que la fecha elegida para la reunión [sobre horarios comerciales] coincide con Fitur. Si tiene interés en que Alicante esté presente en esa reunión, podría haber comprobado que ambas citas coinciden», añade el regidor socialista.

El primer edil recibió el pasado jueves la convocatoria remitida por la Conselleria para una reunión en la que se pretende alcanzar un acuerdo y zanjar así una polémica por los horarios comerciales que ha ganado en intensidad durante el presente mandato. Con la ausencia confirmada de Alicante, a la comisión está previsto que acudan representantes de la Generalitat, del Ayuntamiento de Valencia, la Federación de Municipios, el Consejo Regional de Cámaras, los sindicatos Fetico, UGT y Comisiones, los centros comerciales, Covaco y Cecoval (por el pequeño comercio), Anged (gran comercio), Fecom (mercados), Asucova (supermercados) y los consumidores.

Los acuerdos que salgan de esta comisión, a la que no acudirá ningún representante del Ayuntamiento de Alicante, deberán ser por unanimidad y después se elevarán al pleno del Observatorio del Comercio, que deberá ratificarlos también por unanimidad. De lo contrario no serán vinculantes. La intención del conseller es cerrar un acuerdo marco para toda la Comunidad de horarios comerciales y apertura los domingos y festivos de forma estacional, es decir, en Semana Santa, verano y Navidad, pero no homogéneo como pretendía en un principio, sino un pacto «híbrido» que contemple las singularidades de determinadas ciudades turísticas como Alicante.

Por otro lado, ese mismo 18 de enero abrirá sus puertas una nueva edición de Fitur, en la que la ciudad de Alicante tendrá marca propia por primera vez. Ese día, coincidiendo con la reunión sobre horarios comerciales, Echávarri estará en Madrid, donde también está prevista la presencia del presidente de la Generalitat, el socialista Ximo Puig. Según fuentes de Alcaldía, el primer edil tiene reuniones cerradas, entre otros, con representantes de Lisboa, ciudad a la que viajarán las Hogueras este año a promocionarse. También aprovechará la cita en Fitur para entregar certificados de calidad a una veintena de empresarios alicantinos, según las mismas fuentes. Echávarri, que viajará a Madrid el martes para un encuentro ministerial, se quedará en la capital hasta el jueves.