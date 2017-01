El Plan de Protección de la Costa permitirá levantar hoteles con encanto

El Plan de Acción Territorial de la Infraestructura Verde del Litoral (Pativel), que entrará en vigor este año, permitirá la construcción en las nuevas zonas protegidas de costa de hoteles con encanto y sostenibles que potencien el valor paisajístico litoral de Alicante y la Comunidad Valenciana, según indicó la consellera de Vivienda, Obras Públicas y Vertebración del Territorio, María José Salvador.

El Pativel protegerá 24 millones de metros cuadrados de la provincia al no permitir la construcción en los primeros 600 metros de primera línea ampliables hasta los 2.000 en algunas zonas. No obstante, la consellera ha querido dejar claro que esa protección «necesaria» no significa que se vayan a desechar todas las inversiones. Y con esto se refiere especialmente al sector hotelero, al que deja la puerta abierta para poder levantar hoteles con encanto y medioambientalmente sostenibles que a su vez representen un atractivo turístico.

La responsable de Vertebración del Territorio realizó estas declaraciones durante su visita a las obras de urbanización de la ampliación de la Universidad de Alicante (UA).

«Las actuaciones que se permitirán estarán muy controladas porque ahora es el momento de proteger lo poco que nos queda en la costa, de manera que esta protección redunde a su vez en un mayor atractivo turístico», explicó Salvador.

Su departamento, dijo la consellera, «apuesta firmemente por proteger y poner en valor nuestro paisaje», pero «siempre estaremos abiertos al diálogo con los ayuntamientos afectados y estudiaremos las alegaciones que se presenten», añadió.

«Nos tenemos que reinventar» y «apostar por nuevos espacios de crecimiento económico con un nuevo modelo» respetuoso con el entorno, concluyó la consellera.

Salvador incidió en que «a todos nos gusta cuando viajamos por otros países e incluso por otros lugares de España visitar parajes protegidos, ¿por qué no los vamos a tener aquí también?», se preguntó.

En este sentido, recordó que el Instituto Valenciano de Edificación forma parte de un proyecto de turismo sostenible con otras cinco regiones europeas que «ayudará en paralelo a la rehabilitación de nuestra primera línea de costa».