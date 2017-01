Echávarri anuncia el recurso contra el auto que obliga a reponer las calles franquistas

El nombre antiguo en las placas de las calles y el nuevo en los archivos administrativos del Ayuntamiento de Alicante. Esto se puede producir en la ciudad tras la decisión de una jueza de ordenar la reposición de los nombres de las calles franquistas que ya se habían cambiado. O es al menos lo que asegura el alcalde de Alicante, Gabriel Echávarri, quien acaba de anunciar la interposición de un recurso contra el fallo judicial que ahora prepararán los servicios jurídicos municipales.

"El auto dice que se retiren las placas pero no suspende el acuerdo de la junta de gobierno. Una calle no se llama con un nombre determinado porque lo diga una placa, se llama con un nombre determinado porque hay un acuerdo de la junta de gobierno que no ha sido suspendido. Podemos tener esa dicotomía: que una placa ponga una cosa, que es lo que una juez ha ordenado, y que en los archivos administrativos figure otro nombre. Es un vacío legal que hay ahí que tendrá que aclararse en apelación", ha dicho el primer edil, que habla de una situación de "tebeo" a la que se ve abocada el Ayuntamiento por el recurso, ha añadido, del grupo popular.

Sin embargo, hay que recordar que la jueza ordena en su auto la paralización del cambio de placas de rotulación de las vías públicas, de las que según Echávarri quedaban sólo siete por colocar; y también resuelve la paralización de todos los trámites administrativos iniciados en orden al cambio de denominación de las vías afectadas y el libramiento de las comunicaciones oportunas "a las personas, entidades, organismos afectados y a los jefes de los distintos ámbitos y unidades administrativas municipales, haciéndoles saber que el acto administrativo se encuentra suspendido". Sin embargo, el regidor ha reiterado en numerosas ocasiones que el auto no suspende el acuerdo de la junta de gobierno para el cambio de placas sino "que simplemente se quiten las placas".



No quitará las competencias ni a Espuch ni a Simón

El alcalde ha reiterado el desacuerdo con sus socios de gobierno sobre la forma de hacer el cambio de calles pero no en el fondo ya que se está cumpliendo una ley, la de Memoria Histórica, y ha informado que la reposición de placas será inmediata ya que la medida es cautelar pese a la presentación del recurso, y aunque finalmente la juez fallara a favor del tripartito. Esto supondría quitar otra vez las placas viejas y recolocar las nuevas. Por otro lado, ha asegurado que no quitará las competencias ni a los ediles María José Espuch, de Memoria Histórica, ni a Daniel Simón, de Cultura y Estadística, como ha solicitado el PP.