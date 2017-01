Alicante extiende a San Vicente del Raspeig el proyecto "Taxi bajo demanda"

Alicante y San Vicente del Raspeig han acordado extender a los puntos más remotos del segundo municipio el "Taxi bajo demanda" que llegará no sólo a las partidas rurales de Alicante, también a los rincones más recónditos de San Vicente, en general zonas que hasta ahora no tienen conexión de transporte público. Así lo han acordado los alcaldes de ambos municipios, Gabriel Echávarri, y Jesús Villar, que se han reunido hoy, junto a ediles de las dos corporaciones, para colaborar en cuestiones de transporte, comercio y deportes.

El servicio "Taxi bajo demanda" que Alicante ha puesto en marcha para la conexión de los vecinos de las partidas rurales con la capital también se podrá utilizar por tanto en San Vicente. Además, los regidores han hablado de mejorar las conexiones de autobús y de la puesta en marcha de un servicio municipal de bicicletas que alquiler que permita desplazarse entre ambos municipios así como que el carrilbici enlace las dos ciudades. Sin dar fechas, Echávarri ha dicho que el restablecimiento de un servicio municipal de bicicletas, que ya existió en anteriores legislaturas, se complementará con el autobús y el TRAM

Echávarri se ha comprometido a comunicar y pactar "lo máximo posible" aquellas medidas que puedan afectar de una u otra forma a las localidades vecinas, como es el caso de San Vicente del Raspeig. "Tenemos que intentar de dejar de mirar hacia dentro para empezar a mirar quien está alrededor y ver que tus decisiones pueden perjudicar a tus vecinos", afirma. Por ello, ha anunciado la creación de un "órgano de comunicación permanente y técnico" entre ambos municipios, del que también formará parte la Universidad de Alicante que aportará estudios e informes, que permita a los dos alcaldes puedan presentarse de forma conjunta, han dicho, ante la Generalitat para realizar demandas. Esta decisión afectaría, por ejemplo, a proyectos como la redacción del nuevo Plan General de Urbana (PGOU) o a la llegada de Ikea. "Un PGOU que no contemple qué hay más allá de sus fronteras no es adecuado y el fin es ponerse de acuerdo para crear fronteras amables", ha dicho Echávarri, aunque ha asegurado que no han hablado de ello específicamente.

Sobre Ikea, el alcalde de Alicante se ha "comprometido" a mantener informado a su homólogo de San Vicente sobre cualquier avance, ya que "puede alterar totalmente la polaridad comercial" de su municipio.

En materia deportiva, han acordado eventos deportivos conjuntos como una carrera y compartir el uso de instalaciones deportivas