Espuch: "Hoy el PP nos ha devuelto a 1939"

La concejal de Memoria Histórica del Ayuntamiento de Alicante, María José Espuch (Compromís), ha calificado hoy de "vergüenza" el recurso judicial del PP contra el cambio de las calles franquistas y ha acusado a los populares de situar a la ciudad al final de la Guerra Civil. "Hoy el PP nos ha devuelto a 1939", ha recalcado la concejal de Memoria Histórica, quien ha admitido sentirse en estado de "shock" y "sorprendida" por el auto de una jueza, que ha paralizado cautelarmente el cambio de 47 calles y ha ordenado reponer las antiguas placas de rotulación sustituidas, que ascienden a unas 40. "No termino de creerme que un partido democrático use la Memoria Histórica", ha continuado Espuch, quien ha recordado que Alicante fue la última ciudad tomada por el ejército de Francisco Franco y una de las que más sufrió la represión, que "padecieron especialmente las mujeres y los niños". Para la concejal, "va a ser esperpéntico y un espectáculo que no se puede calificar, cuando se quiten placas dedicadas a demócratas para poner la de un fascista". Espuch ha manifestado que el PP "viene de donde viene" y ha proseguido que Alicante "no se merece tener fascistas en sus calles: ya está bien".