José Luis Castedo y Gutiérrez critican el auto porque son «cien páginas más de literatura»

n El abogado Javier Gutiérrez, investigado por asesoramiento ilegal, información privilegiada facilitada por autoridad, tráfico de influencias y cohecho, explicó ayer que respeta el auto, «cuyo contenido no es ninguna sorpresa».

Eso sí, aprovechó para lanzar un dardo por el largo periodo de instrucción de la causa: «No hacían falta siete años para esto, es prácticamente el mismo escrito razonado». Gutiérrez también fue crítico porque el auto no tiene en cuenta las declaraciones de funcionarios públicos ni expedientes administrativos, «pero no me sorprende».

Idéntica línea argumental siguió el letrado José Luis Castedo, hermano de la exalcaldesa y acusado de los mismos delitos que Gutiérrez. Lamentó que se hayan omitido pruebas de descargo, como es el caso de informes de los técnicos municipales y «documentos que se dan por firmados y no lo están».

Castedo cargó contra el juez porque la exposición razonada «son cien páginas más de literatura» y lamentó la lentitud de la cuasa judicial: «Siete años de instrucción, el juicio dentro de tres años, las apelaciones, ... al final son quince años de la vida de una persona».



Recursos

Mientras que Gutiérrez tiene claro que recurrirán el auto judicial, Castedo, más cauto, dijo que su abogado será quién tome la decisión.