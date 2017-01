«Te hemos apañado lo del APA 9 y lo del Rico Pérez»

n El auto recoge varias de las conversaciones entre Castedo y Ortiz. En una de ellas se infiere «no solamente la especial relación de confianza» existente entre ambos sino «de la apariencia de que Castedo se comprometió a dar a Ortiz una información que no quería dar delante del director del equipo redactor». Además, le informa de modificaciones que se pueden haber llevado a cabo y «que benefician a los intereses de Ortiz».

? Conversación mantenida entre Enrique Ortiz y la entonces edil de Urbanismo, Sonia Castedo:

Ortiz: No, pero aparte, yo? con lo que me dijiste que el otro día tengo que ver el dibujo ese...urgente.

Castedo: ¿De qué?

O: De lo que me dijiste es que no me podrías enseñar, que luego cuando se fue éste me dijiste que ya me enseñarías.

C: Sí, lo que pasa es que me tiene que dar un plano actualizado porque no hay ninguno actualizado.

O: Ya, pero poco más o menos me tienes que decir?

C: Te hemos apañado también lo de...lo que hay entre el APA 9 y Lomas de Garbinet.

O: Si.

C: Y tenemos apañado también lo del Rico Pérez.

O: Muy bien, pues eso quiero que me lo expliques eso.

C: Es que el otro día, ayer tuvimos la reunión, dice Jesús ¿habló ya de la propuesta? y digo no, no, no. Y entonces lo que vamos a hacer es hablarlo contigo.

O: Si.

C: Porque claro, si te parece bien llevarlo. Porque mira lo que no quiero es que lo presentemos, que nos parezca bien, que después lo

vea el alcalde o Enrique, que empiecen con cositas, a modificar aquí?

O: Pues seguro.

C: ¡Claro! Digo, mejor que lo vean, oye, ¿va bien así?

O: Pero antes de llamarme inicialmente? media hora conmigo. Yo creo que me merezco que me veas media hora? y me enseñas y me contestas alguna pregunta que tengo que hacer, que tengo que comprar algo por ahí.

C: Ah, vale, vale.