Echávarri no logra el apoyo de sus socios para nombrar a dos directores generales

Compromís se une a Guanyar en su rechazo a la creación de más puestos de confianza.

El alcalde de Alicante, Gabriel Echávarri, se ha quedado sin apoyos en su intención de nombrar a dos directores generales para las áreas de Comercio y Fiestas, lo que supondría una mejora de sueldo para Pedro de Gea y Miguel Castelló, asesores de las dos concejalías que el regidor tiene delegadas. Guanyar y Compromís, socios de gobierno del alcalde socialista en el Ayuntamiento, no sólo no apoyan estos nombramientos sino que piden que se reúna cuanto antes la comisión de seguimiento del pacto de gobierno para abordar un asunto sobre el que, coinciden, no se les ha consultado. Compromís, por tanto, tampoco dará soporte al decreto del alcalde, como ya anunció antes Guanyar que haría.

Los socios de gobierno de Echávarri le reprochan que ya hay suficientes cargos de confianza en el Ayuntamiento y que «antes de hacerse público debería haberse debatido el tema en el seno del equipo de gobierno». Además, entienden que no tiene encaje en la organización actual de la administración local en la que ya se redujeron por motivos de ahorro jefes de área que tenía el gobierno del PP, por ejemplo, en Urbanismo y Atención Urbana «y con las jefaturas de servicio es más que suficiente, apoyándose con el trabajo de los asesores», dijo el vicealcalde, Miguel Ángel Pavón, de Guanyar.

El también edil de Urbanismo entiende que se trata de una cuestión que afecta al «contrato» que se firmó entre tres partidos de izquierda para gobernar Alicante. «No sé al final en lo que quedará pero desde Alcaldía se ha formalizado parece ser en un decreto que no conocemos y que no encaja en lo que se acordó. Vemos necesario que se reúna la comisión del pacto para tomar una decisión definitiva sobre las direcciones generales aunque no somos favorables a su creación». Pavón, que considera que en el «contexto actual» el trabajo de los dos asesores está «bien remunerado», considera que en todo caso la figura del director general es para altos funcionarios «con publicidad y concurrencia si fuera necesario, que no creemos que lo sea. No entendemos que se plantee esta cuestión a estas alturas de la legislatura».

El portavoz del tripartito, Natxo Bellido, de Compromís, adelantó que su grupo no dará soporte a la recuperación de esta figura de los directores generales, y recordó la polémica que generó el nombramiento de director general de la Policía que en su día hizo la exalcalde del PP Sonia Castedo. «Lo decimos con toda la rotundidad, igual que valoramos el trabajo y dedicación de estas dos personas. Pero cuando se quiere tomar una decisión de este calado, en el caso de un Ayuntamiento plural, hay que hablarlo en el seno del equipo de gobierno». Bellido opina que como hace el Consell con el Pacto del Botánico «es bueno parar, ver cómo están las cosas e implementar nuevas medidas a nivel político y organizativo».

El portavoz del tripartito anunció una reunión hoy de la ejecutiva de Compromís en la que también se valorará pedir una reunión de la comisión del pacto de gobierno «pero avanzamos que si va a junta de gobierno o pleno no tendrá nuestro apoyo».