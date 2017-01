Alperi: «Estoy tranquilísimo, sé que todo es mentira»

n El exalcalde de Alicante Luis Díaz Alperi se mostró ayer cauto ante el auto judicial que le imputa los delitos de información privilegiada facilitada por autoridad, tráfico de influencias y cohecho. «No conozco el auto y ahora no puedo valorarlo, no me ha llamado ni mi abogado, lo poco que sé de momento es por los medios de comunicación», sostuvo.

Alperi sacó pecho y defendió su actuación durante los años en que estuvo al frente del Consistorio: «Sé que todo es mentira, estoy tranquilísimo porque tengo la convicción de que no se ha cometido ningun delito en el PGOU».

Por ello, aguarda que se celebre el juicio cuanto antes porque «es la única manera de que todo se aclare», algo que lleva esperando desde hace «mucho tiempo».

El exprimer edil no quiso extenderse en sus declaraciones, como su sucesora al frente del Ayuntamiento de Alicante, pero recalcó que la instrucción es la historia «de nunca acabar y yo estoy muy tranquilo».

El juez Manrique Tejada sostiene en el auto de procesamiento que existe «algo más que una actividad poco ética por parte de los investigados« y considera probado que el constructor Enrique Ortiz le hizo como regalo un viaje a la isla de Creta valorado en unos 45.000 euros y para el que el constructor fletó presuntamente un jet privado, a lo que hay que añadir diversas entregas de dinero en metálico que superarían en su conjunto los 200.000 euros.