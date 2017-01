Pavón ve el ascenso de los directores generales un «gasto innecesario»

El vicealcalde de Alicante, Miguel Ángel Pavón, de Guanyar, considera que el ascenso de los asesores de las Concejalías de Comercio y Fiestas, Pedro de Gea y Miguel Castelló, a directores generales, como pretende el alcalde, el socialista Gabriel Echávarri, se contradice con la línea de austeridad y mayor contención a la hora de contratar personal de confianza que, según recordó ayer, se acordó en el pacto que ambos grupos cerraron en su día con Compromís para dirigir con un gobierno tripartito el Ayuntamiento de Alicante.

«Valoro al cien por cien la labor que están haciendo De Gea y Castelló. Es muy buena labor, como la que están haciendo otros asesores de las concejalías que dirigen Guanyar y Compromís. Y no por ello nos planteamos que sean directores generales», dijo ayer Pavón. «No nos parece algo que encaje en el pacto de gobierno. En todo caso es un tema que tenemos que hablar en el seno del equipo de gobierno porque nos hemos encontrado esto de repente», insistió en torno al pretendido ascenso de los asesores de las dos concejalías que tiene delegadas el alcalde de Alicante.

«La actividad del director general podría estar justificada para funcionarios de un área determinada con una gran carga de trabajo pero creo que no es necesario recuperar esa figura para el Ayuntamiento de Alicante. En todo caso, insisto, para funcionarios», indicó Pavón. Hasta ahora el vicealcalde no se había pronunciado sobre la propuesta. Sí su compañero de Guanyar, Víctor Domínguez, también en contra.

Pavón añadió que de momento su grupo no ha hablado con sus socios del grupo socialista sobre los directores generales, «ellos no se han dirigido a nosotros para comentarnos nada. Nos hemos enterado a través de los medios. Supongo que lo tendremos que abordar», indicó el vicealcalde, que reiteró su mensaje. «Ya hay bastantes altos cargos en la estructura municipal y no vemos necesario que haya más». El tercer socio de gobierno de Echávarri, Compromís, también se ha manifestado en principio en contra de la propuesta, que sí apoyarían los dos ediles tránsfugas.